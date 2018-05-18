Luis Neto vedaya hazırlanıyor

Zenit’ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek.

18 Mayıs 2018, Cuma 10:59
A A

Zenit’ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek. Portekizli savunmacı, Martin Skrtel’in cezası nedeniyle Konya maçında forma giyerek Sarı- Lacivertliler’e veda etme şansı yakaladı.

Neto’nun Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturması bekleniyordu. Ancak Neustadter’in başarılı performansına, 29 yaşındaki stoperin hataları eklenince işler değişti.

Portekizli oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertliler’de 15 resmi maçta forma giyerken, 5 kez sarı kart gördü.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER