Luis Neto vedaya hazırlanıyor
Zenit’ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek.
Zenit’ten kiralanan Luis Neto, sezon sonunda Rus ekibine geri dönecek. Portekizli savunmacı, Martin Skrtel’in cezası nedeniyle Konya maçında forma giyerek Sarı- Lacivertliler’e veda etme şansı yakaladı.
Neto’nun Skrtel ile birlikte savunmanın göbeğini oluşturması bekleniyordu. Ancak Neustadter’in başarılı performansına, 29 yaşındaki stoperin hataları eklenince işler değişti.
Portekizli oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertliler’de 15 resmi maçta forma giyerken, 5 kez sarı kart gördü.