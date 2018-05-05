Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!

Atletico Madrid
'de forma giyen Antoine Griezmann
'ın Katalan kulübüne transferi artık bitmiş gibi görünüyor.
Takımın yıldız oyuncularından Luis Suarez
, Radio Rincon
'a verdiği demeçte Griezmann'ın resmen takıma katılacağını söyledi.
Uruguaylı golcü, "Ousmane Dembele, Philippe Coutinho ve Antoine Griezmann'ın Barça'ya gelmesinden ötürü gururluyum.
" diyerek transferin müjdesini verdi.
Suarez, bununla de yetinmeyerek rekabetin kendisini korkutmadığını söyleyerek "O, bize birinin yerini almaya değil, büyük başarılar kazanmaya geliyor.
" dedi.
Fanatik
Erdinç Şahin