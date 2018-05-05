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Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!

Adı uzun bir süredir Barcelona'yla anılan Antoine Griezmann'ın Katalan kulübüne olan transferi artık bitmiş gibi görünüyor.

Luis Suarez'den Antoine Griezmann müjdesi!
Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann'ın Katalan kulübüne transferi artık bitmiş gibi görünüyor.

Takımın yıldız oyuncularından Luis SuarezRadio Rincon'a verdiği demeçte  Griezmann'ın resmen takıma katılacağını söyledi.

Uruguaylı golcü, "Ousmane Dembele, Philippe Coutinho ve Antoine Griezmann'ın Barça'ya gelmesinden ötürü gururluyum." diyerek transferin müjdesini verdi.

Suarez, bununla de yetinmeyerek rekabetin kendisini korkutmadığını söyleyerek "O, bize birinin yerini almaya değil, büyük başarılar kazanmaya geliyor." dedi.

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