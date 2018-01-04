Lukas Podolski dönerci oldu!

Sezon başında Galatasaray'dan
Japon ekibi Vissel Kobe’ye
transfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlü Almanspor
giyim markası Strassen Kicker
’le ortak olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde de Ice Cream United
’la dondurma sektörüne giren Lukas Podolski’nin
son hamlesi ise Türk
lezzeti dönere yatırım yapmak oldu. Türkiye yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, Köln
’de çok sık uğradığı Mangal Döner
ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.
Lukas Podolski’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.
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Erdinç Şahin