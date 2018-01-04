Lukas Podolski dönerci oldu!

Erdinç Şahin

Sezon başındaJapon ekibitransfer olan Alman yıldız, ilk olarak ünlügiyim markası’le ortak olmuştu.Geçtiğimiz günlerde de Ice’la dondurma sektörüne girenson hamlesi iselezzeti dönere yatırım yapmak oldu. Türkiye yıllarında pek çok kez dönerciye gidip fotoğraf çektiren yıldız futbolcu,’de çok sık uğradığıile ortaklaşa şube açma kararı aldı.Lukas Podolski’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.