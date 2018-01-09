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Lukas Podolski’nin dönercisinde izdiham!

Almanya'daki Türk nüfusunun yoğun olduğu şehirlerden biri olan Köln'de döner ve kebap satışının yapıldığı bir restoran açan Lukas Podolski'nin restoranının önünde izdiham oluştu.

Lukas Podolski’nin dönercisinde izdiham!
Polonya asıllı Alman futbolcu Lukas Podolski, Almanya’nın Köln kentinde dönerci açtı. İki sezon Galatasaray forması giydikten sonra Japonya’nın Vissel Kobe takımına transfer olan Podolski’nin, Salih ve Metin Dağ kardeşlerle açtığı “Mangal Döner”in açılışına, futbolcunun hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Podolski, Dağ kardeşlerin işlettiği restoranın yemeklerine gerek lezzet gerekse kalite olarak hayran kaldığını ve böyle bir yatırım yapma fikrinin oluştuğunu söyledi. İki yıl yaşadığı Türkiye’de yemek kültürünün geliştiğini kaydeden Podolski, “Türkiye’de çok lezzetli yemekler yedim. Geri dönünce Köln’de Mangal Restaurant’ın sürekli müşterisi oldum. Daha sonra sahipleriyle arkadaş olduk ve bu restoranın şubesini birlikte ortak açma fikri oluştu.



Beş yıldızlı restoran açmaktansa, halka daha yakın olmayı seviyorum. Sırada ne var derseniz onu şu an bilmiyorum, zaman gösterecek” diye konuştu. Restoran işletmecisi Metin Dağ ise Galatasaray taraftarı olduğunu, Podolski gibi ünlü bir futbolcuyla iş yeri açmanın kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Podolski'den imza alabilmek ve kebap yiyebilmek için beş saate yakın bekleyenlerin olduğu kalabalık geç saatlere kadar dağılmadı.


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