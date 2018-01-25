Lüks otomobil kazanmak için linke tıkladılar, banka hesapları boşaltıldı!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, phishing (kimlik avı) adı verilen yöntemle, kişilerin bilgisi dışında banka hesaplarından para çeken şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, ele geçirdikleri hesaplardan 1 yıl içinde toplam yaklaşık 30 milyon lira hortumladığı tespit edildi

Lüks otomobil kazanmak için linke tıkladılar, banka hesapları boşaltıldı!
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na İstanbul ve Kocaeli’nde banka hesaplarından bilgileri dışında para çekilen çok sayıda kişi şikayette bulundu.
 

PARA ÖDÜLÜ VADEDEN REKLAMLAR


Ekipler bunun üzerine yaptıkları çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer lüks araba ve para ödülü kazandıracaklarını vaat eden reklamlar verdiğini tespit etti. Linklere tıklayan kişileri ’phishing’ adı verilen sitelere yönlendirerek bu sitelerden mağdurların hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği belirlendi.


 

12 ADRESE BASKIN


Jandarma teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul ve Kocaeli’nde 12 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, ele geçirdikleri hesaplardan 1 yıl içinde toplam yaklaşık 30 milyon lira çektiği tespit edildi.
 

ŞÜPHELİLER SORGULANIYOR


Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda; 5 silah ve bu silahlara ait 106 adet mermi, 6 bilgisayar, 40 cep telefonu, 50 bankamatik kartı, 110 sim kart, 4 POS cihazı ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, (DHA)


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