"LÜTFEN BİZE ARTIK SADECE PETROL OLARAK BAKMAYIN"

Nazlı Erdol

yönetimi son dönemde attığı adımlarla ekonomisini petrole bağımlı olmaktan kurtarmaya çalışıyor. Önceki aylarda 500 milyar dolar harcayarak bir ülke kadar büyük ve tamamen yenilenebilir enerji kaynakları kullanacak dev bir teknoloji şehri inşa edeceğini duyuran, aynı zamanda kadınlara otomobil kullanma hakkı verilmesi, stadyumlarda maç izleme izni ve sinemaların yeniden açılması gibi önemli sosyal adımlar da atıyor.Ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik ve sosyal dönüşümne bir destek de Kraliyet Ailesi'nin önemli isimnlerindendan geldi. Geçtiğimiz günlerdeolarak atanan ve sporla ilgili üst düzey göreve getirilen ilk kadın olan Reema bint Bandar, Davos'ta düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ülkesine artık sadece petrol ülkesi olarak bakılmasını istemediğini söyledi., "Lütfen bize artık sadece petrol olarak bakmayın. İnsan kaynağı bizim yeni para birimimiz ve ben gerçekten sizi bize bu şekilde bakmanız için teşvik ediyorum" dedi.Habertürk'ün aktardığına göre Al Saud, kadınların rolünün ülkenin ekonomik dönüşümünün başarılmasında kritik derecede önemli olduğunun da altını çizdi. Yaşanan dönüşümü anlatırken, "Şu anda olan şey bir kadının nefes almayı ve hayal kurmayı seçme şansı var ve harekete geçebilecekler" ifadesini kullandı.Ülkesindeki reformların kadın ve erkeklerin toplumdaki entegrasyonunu geliştirmeyi amaçladığını söyleyen Al Saud, bunun para harcama alışkanlıklarını da değiştireceğini belirtti.Ülkesinde iş hayatının en önemli kadınlarından olan ve girişimciliğe verdiği değerle dikkat çeken Al Saud, son olarak sosyal bir girişim olan ALF Khair'i kurdu. Eğitimini İngiltere ve Amerika'da tamamlayan Al Saud, halen bu girişimin CEO'su konumunda bulunuyor. Al Saud aynı zamanda ülkesinde göğüs kanseri farkındalığına yönelik önemli çalışmalar yürüyor.