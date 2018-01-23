Lynetta Kizer Fenerbahçe’de

Erdinç Şahin

, kadrosunuile güçlendirdi. 1 metre 93 santim boyundakiartık Sarı-Lacivertlilerin başarısı için mücadele edecek.15 Şubat’tan tarihinden itibaren takıma katılacak olan Kizer’ın başarıları ise şöyle:14.0 Sayı – 7.2 Ribaunt – 1.8 Asist19.8 Sayı – 9.2 Ribaunt – 1 Asist2011 Shenzhen – Dünya Üniversite Oyunları (Altın madalya)2008 Buenos Aires – U18 FIBA Americas (Altın madalya)