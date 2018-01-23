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Lynetta Kizer Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Connecticut Sun forması giyen ABD’li Lynetta Kizer’i renklerine bağladı.

Lynetta Kizer Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu Kizer ile güçlendirdi. 1 metre 93 santim boyundaki Pivot, artık Sarı-Lacivertlilerin başarısı için mücadele edecek.

15 Şubat’tan tarihinden itibaren takıma katılacak olan Kizer’ın başarıları ise şöyle:

2015-2016 Euroleague Women İstatistikleri:
14.0 Sayı – 7.2 Ribaunt – 1.8 Asist

Eurobasket 2017 – Bosna Hesek Milli Takımı:
19.8 Sayı – 9.2 Ribaunt – 1 Asist

Başarıları
2011 Shenzhen – Dünya Üniversite Oyunları (Altın madalya)
2008 Buenos Aires – U18 FIBA Americas (Altın madalya)


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