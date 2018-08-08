Mabel Matiz hastaneye kaldırıldı

Mabel Matiz; İstanbul, Ayvalık ve Çeşme konserlerinden sonra Muğla’ya geçecekti. 5 Ağustos Pazar akşamı Dalaman’da sevenleri ile bulaşacaktı. Ama Çeşme konserinden sonra rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MABEL MATİZ'İN YERİNE HALİL SEZAİ ÇIKTI

2 hafta rapor alan Mabel Matiz’in yerine sahneye Halil Sezai çıktı.





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