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Maç 19-0 olunca hakem maçı 60. dakikada bitirdi

Amatör Ligde oynanan maçta 19 gol atılınca hakem maçı erken bitirdi.

Maç 19-0 olunca hakem maçı 60. dakikada bitirdi
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nin 1. haftasında oynanan Malatya İdmanyurdu - Erkenek Hürriyetspor müsabakası, sahalarda ender görülen olaylardan birine sahne oldu.

Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55. dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60. dakikada bitirdi.
 

HAKEM 60. DAKİKADA BİTİRDİ


Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde Malatya İdmanyurdu ile Erkenek Hürriyetspor arasındaki maç, skorun 19-0 gelmesiyle 60. dakikadan itibaren hakem kararıyla bitirildi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2. Amatör müsabakasında yaşandı.



Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.

Ortaya çıkan 19 farklık galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.


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