Macaristan'da PYD/PKK yandaşlarına şok!

Macaristan'da, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmek istedikleri eylemi engelledi

Macaristan'da PYD/PKK yandaşlarına şok!
Macaristan'da yaşayan Türkler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek isteyen PYD/PKK yandaşlarının başkent Budapeşte'deki Büyükelçilik binasının önünde düzenlemek istedikleri eyleme mani oldu.


BAŞKA BİR YERDE EYLEM YAPMAK ZORUNDA KALDILAR


Terör örgütü yandaşları Büyükelçilik yakınlarındaki başka bir yere geçerek eylem yapmak zorunda kaldı.


SAYGI DURUŞU


Eylemi protesto eden onlarca kişi Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan ve Macaristan bayrakları taşıdı. İstiklal Marşı'nın okuyan katılımcılar, şehitler için saygı duruşunda bulundu.



Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı tarihten itibaren Avrupa'yı terörize eden terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Avrupa'nın farklı kentlerinde 20'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

AA


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