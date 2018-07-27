Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Jadranka Joksimovic ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, "Macaristan'ın en önemli hedeflerinden biri de Sırbistan'ın AB üyeliğini desteklemeye devam etmektir. Macaristan'ın amacı Sırbistan'ın bir an önce AB üyesi olmasıdır." dedi.

AB'nin, Sırbistan'ın üyeliği için öngördüğü 2025 yılının, çok uzak bir tarih olduğunu savunan Szijjarto, aralık ayında düzenlenecek Macaristan-Sırbistan Hükümetlerarası Zirvesi'ne kadar Sırbistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerinde birkaç fasıl daha açılması gerektiğini söyledi.

Macaristan'ın, Sırbistan'ı eğitim alanında da desteklemeye devam edeceğini anımsatan Szijjarto, "Önümüzdeki yıl Macaristan'daki Sırp okullarının bütçelerini üçe katlayacağız." diye konuştu.

Sırbistan Avrupa Entegrasyon Bakanı Joksimovic de iki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu vurgulayarak, "Başta komşularımız olmak üzere, dünyanın güçlü ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın AB yolunda karşılaştığı bürokratik engellerin aşılması gerektiğine dikkati çeken Joksimovic, katılım müzakerelerinde fasıl açma sürecinin hızlanmasını istedi.

Öte yandan Szijjarto, Belgrad'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Belgrad-Priştine diyaloğunun yanı sıra ekonomi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Macaristan'ın Sırbistan'a yaptığı yatırımları artırmasının ele alındığı ifade edildi.

AA