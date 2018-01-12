Macaristan ve Romanya arasında 'bayrak' krizi

Nazlı Erdol

Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı, düzenlediği basın toplantısında, ''Romanya'nın halihazırdaki başbakanının açıklaması, bir ulusal topluluğu, onların temsilcilerini idamla tehdit etti. Bu kesinlikle kabul edilemez. Avrupa'ya, Avrupa'nın değerlerine ve 21. yüzyıla kesinlikle uygun değil.'' ifadelerini kullandı.Szijjarto, Macar hükümetinin Romanya'da yaşayan Macar azınlıkla ilgili karşılıklı saygıya dayanan bir iş birliği kurmak istediğini kaydetti.Konu ile ilgili'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını da belirten Szijjarto, olayın açıklığa kavuşturulması için Romanya Başbakanı ve hükümetinin adım atması gerektiğini söyledi.Romanya Başbakanı, Romanya'da yaşayan Macar azınlığın özerlik girişimlerine cevaben yaptığı açıklamada, ''Daha önce bayrak asılmak istendiğinde de aynı cevabı vermiştim. O zaman da söylediğim gibi, eğer o bayrak rüzgarda dalgalanırsa hemen yanında yerel sorumluları da sallanacaktır.'' ifadelerini kullanmıştı., 1920 tarihli Triyanon Anlaşması ile topraklarının büyük bir bölümünü kaybetmiş ve Romanya, Ukrayna, Slovakya ve Sırbistan'da Macar azınlık bırakmıştı.Romanya'da yaklaşık 1 milyon Macar azınlığın yaşadığı tahmin ediliyor.hükümeti ise Macarların özeklik ve bağımsızlık yolunu açacak adımlara karşı çıkıyor.