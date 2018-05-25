Macaristan'da canlı yayın yaparken katliam gibi bir kaza yaptı: 9 ölü

Macaristan'da canlı yayın yaparken katliam gibi bir kaza yaptı: 9 ölü Macaristan'ta bir şoför, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.