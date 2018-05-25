  • Haberler
  • Dünya
  • Macaristan'da canlı yayın yaparken katliam gibi bir kaza yaptı: 9 ölü

Macaristan'da canlı yayın yaparken katliam gibi bir kaza yaptı: 9 ölü

Macaristan'ta bir şoför, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.

25 Mayıs 2018, Cuma 11:21 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 11:29
A A

Macaristan’da bir minibüs şoförü, Facebook üzerinden canlı yayında olduğu sırada kaza yaptı, 9 kişi hayatını kaybetti. Canlı yayın sırasında tehlikeli bir sollama yapan şoförün kullandığı minibüs, karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada şoför ile birlikte 9 kişi yaşamını yitirdi.


Şoförün Facebook yayınına ait görüntülerde, kazadan hemen önce olanlar yer alıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre minibüste hasattan dönen çiftçiler bulunuyordu.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER