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Maçka Parkı’nda ağaç sökülmesine tepki

Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan bir grup, parkta devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında yapılan ağaç sökme işlemlerini protesto etti

14 Şubat 2018, Çarşamba 00:55
Maçka Parkı’nda ağaç sökülmesine tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı’ndaki ağaçlar önceki gün sökülüp, dikilmek üzere Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na götürülmüştü.

'İSTANBUL ÖLÜYOR, İHANET SÜRÜYOR'


Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi’nin çağrısıyla, akşam 18.30’da toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, “Maçka Parkı’na sahip çıkalım!” başlığıyla bir basın açıklaması yaparak nöbet eylemine başladı. Basın açıklamasının ardından yapılan forumda parkta yaşanan olayların takip edilmesi ve hafta sonu parkta etkinlikler yapılması kararı alındı. Eylemciler, “İBB elini parkımdan çek.”, “İstanbul ölüyor, ihanet sürüyor.” sloganlarını attı. Eylem sırasında polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti. Grup ayrıca her akşam parkta toplanarak nöbet tutacaklarını duyurdu. 

HALKA YALAN SÖYLÜYORLAR


Maçka Parkı Hepimizin İnisiyatifi üyelerinden Ersin Kiriş, “İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkışlarıyla, katlı geçişlerle nasıl bir beton-yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor, halka yalan söylüyor. Yaklaşık yüzyıllık ağaçların Maçka Parkı’nın bir parçası olduğu gerçeğini yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Tünele giriş ve çıkış noktaları parkın hangi bölümüne yapılırsa yapılsın parktaki ağaçları ve parkın doğal yapısını zedeleyecek. Bilerce canlı etkilenecek.” açıklamasıyla tünel projesinin iptal edilmesini talep ettiklerini söyledi.

 


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