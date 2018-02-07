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Maçka Parkı’nda çalışma başladı!

Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı’nın Beşiktaş Vodafon Park Stadyumu’na bakan girişinde çalışmalar başladı. Açık kazı yöntemiyle yapılması planlanan tünel çalışması öncesi parktaki vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Maçka Parkı’nda çalışma başladı!
Maçka Parkı’nın bir kısmı geçtiğimiz yıl Dolmabahçe - Levazım - Baltalimanı - Ayazağa karayolu tünelleri projesi kapsamında demir levhalarla kapatılmıştı. Çevreciler günlerce Maçka Parkı’ndaki çalışmaları protesto etmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalar tamamlandığında 3 bin 500 metrekarelik alanın eski haline döndürülüp bir metrekare yeşil alan kaybı olmayacağını açıklamıştı. Bu tartışmaların ardından Maçka Parkı’ndaki inşaat çalışmaları durdu.


BROŞÜR DAĞITILDI


Dün tünel çalışmaları öncesi park içerisinde spor yapan vatandaşlara bilgilendirme notu dağıtıldı. Tünel çalışmasının anlatıldığı bilgilendirme notunda “Çalışma alanı içerisinde toplam 199 ağaç bulunmakta, bu ağaçların 85 adedi Maçka Parkı içerisinde yer almaktadır. Maçka Parkı’ndaki 3.500 metrekare alanda bulunan 85 ağaç, Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı’na dikilecektir. Park dışında kalan 114 ağaç da farklı bölgelere nakledilecektir. Çalışma tamamlandıktan sonra bölgede tekrar ağaçlandırma yapılacak, hem Maçka Parkı hem de diğer çalışma bölgeleri eskisinden daha yeşil hale getirilecektir” ifadeleri yer aldı.


70 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK


Maçka Parkı girişindeki çalışmalar kapsamında, Bayıldım Caddesi’nin Kadırgalar Caddesi girişinden Swiss Otel’e kadar olan bölümü araç trafiğine kapatılıp, alternatif güzergah kullanılacak.

Toplam yatırım maliyeti 826 milyon lira olan 2 adet ikişer şeritli tüp tünel projesi hayata geçtiğinde Dolmabahçe – Levazım arasındaki 70 dakikalık yol 5 dakikaya inecek. Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönünde kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Tünel, Piyalepaşa – Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayıp, Ortaköy Vadisi’nde son bulacak.


YEŞİL ALAN KORUNACAK TRAFİK RAHATLAYACAK 


Tünel tamamlandığında, Taksim ve Kabataş yönünden gelen sürücüler, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden, Zincirlikuyu – Ortaköy yönünde kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek. Böylece Beşiktaş ve bölgesindeki trafik önemli ölçüde rahatlayacak. 2 tüp tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak. 

Belediye yetkilileri 140 bin metrekare olan Maçka Parkı’nın sadece 3 bin 500 metrekarelik bölümünde çalışma yapılacağını belirtti.


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