Macron: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hata

Can Hakman

, Alman kanalına verdiği röportajda “ABD başkanının kararından dolayı üzgünüm, hata olduğunu düşünüyorum, bu sebeple biz Avrupalılar 2015 İran Nükleer anlaşmasında kalma kararı aldık” ifadelerini kullandı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 1 saati aşkın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenilen Emmanuel Macron’un, nükleer anlaşma konusundaki ortak çalışmalarını sürdürecekleri aktarıldı. Ruhani’nin nükleer anlaşma konusunda “elinden geleni yapacağını” söylediğini belirten’ın tutumundan memnun olduğunu belirtti.Öte yandan Macron, hata olarak değerlendirdiği ABD’nin anlaşmadan çıkışını Washington ziyaretinde anladığını ve bu sebeple daha tamamlayıcı olacak yeni bir anlaşma üzerine çalışmayı teklif ettiğini söyledi.