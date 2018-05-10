Macron: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hata

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmasından çıkma kararını “hata” olarak değerlendirdi

Macron: ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hata
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman kanalına verdiği röportajda “ABD başkanının kararından dolayı üzgünüm, hata olduğunu düşünüyorum, bu sebeple biz Avrupalılar 2015 İran Nükleer anlaşmasında kalma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile 1 saati aşkın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenilen Emmanuel Macron’un, nükleer anlaşma konusundaki ortak çalışmalarını sürdürecekleri aktarıldı. Ruhani’nin nükleer anlaşma konusunda “elinden geleni yapacağını” söylediğini belirten Fransız Cumhurbaşkanı Macron, İran’ın tutumundan memnun olduğunu belirtti.

Öte yandan Macron, hata olarak değerlendirdiği ABD’nin anlaşmadan çıkışını Washington ziyaretinde anladığını ve bu sebeple daha tamamlayıcı olacak yeni bir anlaşma üzerine çalışmayı teklif ettiğini söyledi.


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