SON DAKİKA

Macron adına e-posta hesabı açanlar yargılanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron adına e-posta hesabı açarak propaganda amaçlı yazılar paylaşan iki kişinin yargılanması kararlaştırıldı

Macron adına e-posta hesabı açanlar yargılanacak
Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde iki kişinin Macron adına açtığı bir e-posta hesabından propaganda amaçlı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Macron tarafından söz konusu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

2 KİŞİ YARGILANACAK


Savcılığın başlattığı soruşturma sonrasında 32 ve 38 yaşlarındaki iki kişi, "kimlik hırsızlığı" ve "başkalarının kişisel bilgilerini çalma" suçlarından 14 Mart’ta yargılanacak. Söz konusu e-postalarda, "Bana oy vermemeniz için 10 iyi neden" başlığı ile Macron’a oy verilmemesi çağrısı yapıldı.

YALAN HABERLERE KARŞI YASA ÇIKARACAK


Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 3 Ocak’ta yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar internet üzerinden yalan haber ve propagandaya karşı yasa çıkarılacağını açıklamıştı.

Son dönemde başta internet olmak üzere, basında yalan haber ve propaganda amaçlı yayınların arttığına işaret eden Macron, bununla mücadele etmek için atağa geçeceklerini duyurmuştu.

Macron, yalan haberin yayılması durumunda konunun yargıya taşınacağını, ilgili haberin silinmesi, kullanıcının üyeliğinin askıya alınması veya ilgili siteye erişimin engellenmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğini kaydetmişti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı

Tunus’ta 200 gösterici gözaltına alındı
Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı

Filistin için Brüksel'de olağanüstü toplantı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Rusya’da tankla şarap soygunu

Rusya’da tankla şarap soygunu
'Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir'

'Bu reklama idrarınızı yaparsanız hayatınız değişebilir'
İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı
Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar

Suudi Arabistan’ı karıştıran eşcinsel evlilik! Gözaltına alındılar
Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek

Kanada'dan Güney Kore-Kuzey Kore görüşmelerine destek
30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!

30 yaşındaki öğretmenin 17 yaşındaki öğrencisiyle 2 yıllık ilişkisi varmış!
Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!

Vahşi cinayet halkı sokağa döktü!
California'da sel ve heyelan can aldı

California'da sel ve heyelan can aldı