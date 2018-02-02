15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Macron'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin yorumlarına karşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan gelen tepkiyi değerlendirdi

02 Şubat 2018, Cuma 07:18
Macron'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt
Tunus’ta dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Türk Dışişleri Bakanı’nın tepkisi muhtemelen, (harekâtın) sınırı korumanın ötesine geçmeyeceği, Türkiye’nin bugün tuttuğu pozisyonlardan daha ileri gitme niyetinin olmadığı ya da bölgede uzun süreli kalmayacağı anlamına geliyor” dedi.


ZEYTİN DALI HAREKATI'NA KAFAYI TAKTI


Le Figaro gazetesine konuşan Macron, Afrin harekâtıyla ilgili, “Operasyon terörislere karşı mücadeleden çıkıp bir işgal operasyonuna dönüşürse bizim için büyük bir sorun haline gelir” diye konuşmuştu.


ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?


Çavuşoğlu ise Macron’un sözlerine şöyle yanıt vermişti:

“Afrin ile ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalılar’ın şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir’i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye’nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye’nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir.”

Başbakan Yıldırım'da Macron'a cevapBaşbakan Yıldırım'da Macron'a cevap


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Serenay Sarıkaya'nın yaşam koçu annesi

Serenay Sarıkaya'nın yaşam koçu annesi
Seren Serengil'in avukatı isyan etti: Hapse girmek için her yolu denedi

Seren Serengil'in avukatı isyan etti: Hapse girmek için her yolu denedi
Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim

Zeynep Demirel: Doğum sonrası depresyona girdim
Vatanım Sensin 43. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)

Vatanım Sensin 43. bölüm (Vatanım Sensin son bölüm)
Özlem Yıldız ekranlara dönüyor

Özlem Yıldız ekranlara dönüyor
Aralarındaki farkı biliyor musunuz? (Ünlülerin boyları)

Aralarındaki farkı biliyor musunuz? (Ünlülerin boyları)
Instagram sayfalarından fotoğraflarla

Instagram sayfalarından fotoğraflarla "kamera arkasında" ünlüler
Bella Hadid'den yavru köpeğiyle çıplak paylaşım

Bella Hadid'den yavru köpeğiyle çıplak paylaşım
Türk halk müziği sanatçısı Aliye Akkılıç hayatını kaybetti (Aliye Akkılıç kimdir?)

Türk halk müziği sanatçısı Aliye Akkılıç hayatını kaybetti (Aliye Akkılıç kimdir?)
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın fit fiziğinin sırrı ortaya çıktı

Instagram'da ünlüler (1 Şubat 2018)

Instagram'da ünlüler (1 Şubat 2018)