Macron, Le Point dergisinin Erdoğan kapağına sahip çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Basın özgürlüğü yoksa, orası diktatörlüktür” diyerek, afişlerin geri çekilemeyeceğini söyledi. Fransa’da hafta sonundan bu yana yaşanan tartışmalara Twitter hesabından katılan Macron’un, “diktatör” ve “hakaret” tartışmalarına yine ‘diktatörlük’ kelimesini kullanarak yanıt vermesi dikkat çekti. Fransa’da basın özgürlüğü olduğuna vurgu yapan Macron, “Le Point dergisine ait posterlerin, Fransa’da ya da yurt dışında özgürlüğün düşmanlarını memnun etmedikleri için gazete bayilerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğü paha biçilmez: onsuz diktatörlüktür” dedi. Macron’dan hemen önce Kültür Bakanı Françoise Nyssen de Twitter hesabından “Basın özgürlüğü, dağıtım özgürlüğüne dayanır. Kiosklara yapılan bu tehditleri asla hoş göremeyiz. Kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

PERŞEMBE ÇIKTI

Geçtiğimiz Perşembe günü çıkan yeni sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kapak yaparak “Diktatör: Erdoğan nereye kadar gidecek?” manşetini atan Le Point’a Erdoğan’ı destekleyen Türkler tarafından tepki yağdı. Avignon kenti yakınlarındeki Le Pontet kasabasında cuma günü derginin dev reklam afişinin yer aldığı kioska giderek afişin indirilmesini isteyen bir grup Türk’ün müdahalesi üzerine afiş indirildi. Ancak belediye başkanı afişi ertesi gün yeniden astırdı ve ağır silahlı polis koruması altına aldı. Tartışmalar sonunda Türk grup ile belediye başkanı, afişin yanına “Yalan reklam” yazan başka bir afişin asılması üzerinde uzlaşarak sorunu çözdü.