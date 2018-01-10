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Maden ocağında feci ölüm

Aydın'ın Çine ilçesinde, çalıştığı maden ocağında üzerine kaya parçası düşen kepçe operatörü Muammer Kılınç (42), yaşamını yitirdi

 

Maden ocağında feci ölüm
Evli ve 2 çocuk babası Muammer Kılınç,Gökbel Dağı'nda feldspat çıkarılan bir maden ocağında kepçe ile çalışmaya başladı.

ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ


Bir süre sonra maden ocağının üst kısımlarından kopan tonlarca ağırlığındaki bir kaya parçası, kepçe operatörü Kılınç'ın üzerine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Muammer Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kılınç'ın cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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