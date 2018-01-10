Maden ocağında feci ölüm

ÜZERİNE KAYA PARÇASI DÜŞTÜ

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Mine Bozkurt

Evli ve 2 çocuk babası Muammer Kılınç,Gökbel Dağı'nda feldspat çıkarılan bir maden ocağında kepçe ile çalışmaya başladı.Bir süre sonra maden ocağının üst kısımlarından kopan tonlarca ağırlığındaki bir kaya parçası, kepçe operatörü Kılınç'ın üzerine düştü.Muammer Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kılınç'ın cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.