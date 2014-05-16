Maden ocağında ölenlerin isimleri

Salı günü 15:10'da Manisa'nın Soma ilçesi'nde gerçekleşen maden ocağının patlaması sonucu ölen 292 kişiden 283 'ünün isimleri açıklandı

16 Mayıs 2014, Cuma 19:42 Son Güncelleme: 09 Ağustos 2018, Perşembe 13:58
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Cenazesi ailelerine teslim edilen maden işçilerimizin isimlerini aşağıda görebilirsiniz.

SIRA ADI-SOYADI İLİ İLÇESİ
1 ABDULLAH İNAL BALIKESİR DURSUNBEY
2 ABDULLAH ÖZDEMİR MANİSA SOMA
3 ABDULLAH SİVRİ MANİSA SOMA
4 ABDÜLMÜTTALİP AKAY İZMİR BERGAMA
5 ADEM ABOKAN MANİSA SOMA
6 ADEM ÇETİNER İZMİR KINIK
7 ADEM VAROL İZMİR BERGAMA
8 AHMET AKBULUT MANİSA AKHİSAR
9 AHMET AKDEMİR MANİSA SOMA
10 AHMET ALİ ASLAN İZMİR KINIK
11 AHMET AVCU BALIKESİR SAVAŞTEPE
12 AHMET BAL MANİSA SOMA
13 AHMET ÇELİK ADANA  
14 AHMET EROL ÇORUM  
15 AHMET GÜLCÜ MANİSA SOMA
16 AHMET GÜVEN İZMİR KINIK
17 AHMET KAYA MANİSA SOMA
18 AHMET SOLUK KÜTAHYA TAVŞANLI
19 AHMET ŞEN İZMİR KINIK
20 AHMET VARAL MANİSA SOMA
21 AKİF DORUK MANİSA KIRKAĞAÇ
22 ALİ BİÇAK MANİSA SOMA
23 ALİ ÇİFİTCİ MANİSA SOMA
24 ALİ GÜL BALIKESİR İVRİNDİ
25 ALİ KAVAS MANİSA SOMA
26 ALİ ŞAHİN BALIKESİR DURSUNBEY
27 ALİ YANAR KÜTAHYA TAVŞANLI
28 ARİF DEMİR BALIKESİR DURSUNBEY
29 AŞKIN KOYUN BALIKESİR SAVAŞTEPE
30 AYDIN ÖZGÜN BARTIN  
31 AYHAN AVCI BALIKESİR SAVAŞTEPE
32 BAYRAM ALİ DAĞLI İZMİR KINIK
33 BAYRAM BAYINDIR MANİSA SOMA
34 BAYRAM EROL MANİSA SOMA
35 BAYRAM İNDİRİK İZMİR KINIK
36 BAYRAM PARÇA MANİSA SOMA
37 BEYTULLAH ÇAKIR İZMİR KINIK
38 BİLAL AY İZMİR KINIK
39 BİLAL BİLGİ MANİSA SOMA
40 BİLAL MALKOÇ BALIKESİR SAVAŞTEPE
41 BURAK KARAYEL ÇANKIRI  
42 CELAL SEVİNÇ MANİSA SOMA
43 CEMAL KAYA BALIKESİR İVRİNDİ
44 CEMAL YILDIZ MANİSA SOMA
45 CEMİL TAŞDEMİR BALIKESİR İVRİNDİ
46 CENGİZ ÇANTAL BALIKESİR SAVAŞTEPE
47 CENGİZ KARGI KÜTAHYA  
48 CENGİZ ŞİMŞEK MANİSA KIRKAĞAÇ
49 DAVUT AĞIZ KÜTAHYA TAVŞANLI
50 DAVUT ÇEÇEN KÜTAHYA TAVŞANLI
51 DAVUT DURAN KÜTAHYA SİMAV
52 DAVUT KÖSE MANİSA SOMA
53 DOĞAN YILDIRIM İZMİR KINIK
54 DURSUN DEMİRCAN MANİSA KIRKAĞAÇ
55 EMİN ESEN MANİSA SOMA
56 EMİN KURT BALIKESİR BALYA
57 EMİN MAZI BALIKESİR SAVAŞTEPE
58 EMRAH ÇAKIR BALIKESİR SAVAŞTEPE
59 EMRULLAH ARMUT HAKKARİ  
60 ENGİN YILDIRIM KÜTAHYA  
61 ERCAN CEZELİ İZMİR BERGAMA
62 ERDAL DEMİREL AYDIN DİDİM
63 ERDOĞAN KÖSE MANİSA SOMA
64 ERDOĞAN MERDİM İZMİR KINIK
65 ERDOĞAN SEVBEN BALIKESİR SAVAŞTEPE
66 ERGUN KOYAKKAYA KÜTAHYA  
67 ERGÜN AKKUŞ BALIKESİR  
68 ERGÜN SİDAL İZMİR KINIK
69 ERKAN ALTUNTAŞ ZONGULDAK TOZLU
70 ERKAN DOĞDU İZMİR BERGAMA
71 EROL IŞIK MANİSA KIRKAĞAÇ
72 EROL UYSAL İZMİR KINIK
73 ERSAN ÇETİN İZMİR KINIK
74 ERSİN KEÇELİ MANİSA SOMA
75 EVREN SARI İZMİR KINIK
76 FARUK KARAHAN BALIKESİR İVRİNDİ
77 FATİH KÖSE KÜTAHYA  
78 FEDAİ BOZDAĞ BALIKESİR BİGADİÇ
79 FERHAT AVKAŞ MANİSA SOMA
80 FERHAT CANBAZ MANİSA SOMA
81 FERHAT İREN MANİSA SOMA
82 FERHAT TOKGÖZ MANİSA SOMA
83 FERİDUN ÇELİK BALIKESİR DURSUNBEY
84 GAFUR ŞEN MANİSA SOMA
85 GAZİ OSMAN SÜMER ISPARTA  
86 GÖKHAN YILMAZ İZMİR KINIK
87 GÖKNUR KOCAGEDİK MANİSA SOMA
88 GÜNGÖR KAYRAK İZMİR KINIK
89 HAKAN TAŞDEMİR BALIKESİR İVRİNDİ
90 HAKKI DOĞAN SAL MANİSA SOMA
91 HALİL ERGÖZ MANİSA AKHİSAR
92 HALİL İBRAHİM DOĞAN BALIKESİR SAVAŞTEPE
93 HALİL İBRAHİM HAMURCI KÜTAHYA  
94 HALİL KOCA MANİSA AKHİSAR
95 HALİL ŞEVİK BALIKESİR SAVAŞTEPE
96 HARUN KESKİN İZMİR KINIK
97 HAŞAN AKKAŞ MANİSA KIRKAĞAÇ
98 HAYRİ TÜRKER BALIKESİR SAVAŞTEPE
99 HAYRULLAY BAYGÜL BALIKESİR BİGADİÇ
100 HİMMET ARAÇLI MANİSA SOMA
101 HÜSEYİN AVKAŞ MANİSA SOMA
102 HÜSEYİN DALBUDAK İZMİR KINIK
103 HÜSEYİN DEMİR MANİSA SOMA
104 HÜSEYİN KİLİNÇ İZMİR KINIK
105 HÜSEYİN KİLİNÇ İZMİR KINIK
106 HÜSEYİN TOP BALIKESİR SAVAŞTEPE
107 İBRAHİM BİÇER MANİSA AKHİSAR
108 İBRAHİM ÇIRAK UŞAK  
109 İBRAHİM DUMAN MANİSA SOMA
110 İBRAHİM GEZER MANİSA KULA
111 İBRAHİM GÖKÇE İZMİR KINIK
112 İBRAHİM KUTBEY BALIKESİR DURSUNBEY
113 İBRAHİM SALGIN İZMİR KINIK
114 İBRAHİM SUNGUR KÜTAHYA TAVŞANLI
115 İDRİS ARSLAN BALIKESİR DURSUNBEY
116 İDRİS DURAN BALIKESİR DURSUNBEY
117 İLKAY YILDIRIM İZMİR KINIK
118 İLYAS ÖZKAN KÜTAHYA GEDİZ
119 İLYAS YILDIRIM MANİSA SOMA
120 İSA ÇALIŞ MANİSA SOMA
121 İSA SADAN ORDU  
122 İSA SEVBEN BALIKESİR SAVAŞTEPE
123 İSAALDEMİR BALIKESİR İVRİNDİ
124 İSMAİL ASLAN KÜTAHYA TAVŞANLI
125 İSMAİL ASLAN İZMİR BERGAMA
126 İSMAİL CANBAL MANİSA SOMA
127 İSMAİL ÇATA MANİSA SOMA
128 İSMAİL DEĞİRMEN BALIKESİR SAVAŞTEPE
129 İSMAİL GEZER BALIKESİR SAVAŞTEPE
130 İSMAİL GÜRPINAR KÜTAHYA GEDİZ
131 İSMAİL KALKAN KÜTAHYA GEDİZ
132 İSMAİL KUTLU BALIKESİR DURSUNBEY
133 İSMAİL ÖZTÜRK KÜTAHYA TAVŞANLI
134 İSMAİL ŞENGÜR BALIKESİR SAVAŞTEPE
135 İSMAİL TULUM BALIKESİR  
136 İSMAİL YILDIRIM ÇORUM  
137 İSMET YILMAZ İZMİR BERGAMA
138 KADER YILDIRIM MANİSA SOMA
139 KADİR ÖZEL BALIKESİR DURSUNBEY
140 KAMBER ÇAĞLAR KÜTAHYA  
141 KAMİL ÇAL MANİSA SOMA
142 KASIM SOFTA MANİSA SOMA
143 KAZIM KARAÇOBAN BALIKESİR İVRİNDİ
144 KEMAL ÇOBAN MANİSA SOMA
145 KENAN AKDENİZ MANİSA AKHİSAR
146 KENAN AKSOY İZMİR KINIK
147 KENAN AVCI ZONGULDAK  
148 KORAY KARADAĞ MANİSA SOMA
149 MAHMUT AKBULUT BALIKESİR SAVAŞTEPE
150 MEHMET AKİF GÜNAYDIN BALIKESİR SAVAŞTEPE
151 MEHMET ALİ ÖZCAN BALIKESİR İVRİNDİ
152 MEHMET ATEŞ MANİSA SOMA
153 MEHMET AZMAN MANİSA SOMA
154 MEHMET ÇELİK BALIKESİR DURSUNBEY
155 MEHMET EMİN ÇARDAK MANİSA SOMA
156 MEHMET ESER BALIKESİR İVRİNDİ
157 MEHMET GÜLŞEN KÜTAHYA  
158 MEHMET ŞENTÜRK MANİSA SOMA
159 MEHMET YAVAŞ MANİSA KIRKAĞAÇ
160 MEHMET YETİM İZMİR KINIK
161 MESUT MEMİŞ BALIKESİR DURSUNBEY
162 MESUT ÖZKOÇ MANİSA SOMA
163 METİN BURMALI BALIKESİR DURSUNBEY
164 METİN USLU İZMİR KINIK
165 MİTHAT ÖZDİRİK BARTIN  
166 MUHAMMED ARSLANCAN MANİSA SOMA
167 MUHAMMED ÇAĞAN BALIKESİR SAVAŞTEPE
168 MUHAMMED GİRĞİN BALIKESİR SAVAŞTEPE
169 MUHARREM ŞEN ZONGULDAK ÇAYCUMA
170 MUHSİN TAŞ İZMİR KINIK
171 MURAT GEZGİN İZMİR KINIK
172 MURAT GÜMÜŞ MANİSA KIRKAĞAÇ
173 MURAT KANDEMİR BALIKESİR SAVAŞTEPE
174 MUSA KARA MANİSA SOMA
175 MUSA KARAÇOBAN BALIKESİR İVRİNDİ
176 MUSTAFA ÇALI BALIKESİR SAVAŞTEPE
177 MUSTAFA DAĞLI İZMİR KINIK
178 MUSTAFA FENERLİ BALIKESİR İVRİNDİ
179 MUSTAFA KAYA MERSİN MUT
180 MUSTAFA SEDAT TOPRAK BALIKESİR SAVAŞTEPE
181 MUSTAFA TÜRKHAN BALIKESİR İVRİNDİ
182 MUZAFFER EREN MANİSA SOMA
183 MÜCAHİT YARDIMCI İZMİR BERGAMA
184 NİHAT KAYRAK İZMİR KINIK
185 NİYAZİ BAYRAM BALIKESİR İVRİNDİ
186 NİYAZİ İZMİR İZMİR KINIK
187 NİYAZİ KURBAN BALIKESİR DURSUNBEY
188 NUMAN KANDEMİR KÜTAHYA  
189 NURAN YANKIN MANİSA SOMA
190 NURETTİN KARA ZONGULDAK ÇAYCUMA
191 NURETTİN YILDIZ BALIKESİR SAVAŞTEPE
192 NURULLAH KÖSE MANİSA KIRKAĞAÇ
193 OKAN MERDİM İZMİR KINIK
194 ORHAN ÖKSÜZ MANİSA SOMA
195 OSMAN FINDIK MANİSA AKHİSAR
196 OSMAN ÖZGÜN BARTIN  
197 OSMAN ŞAM MANİSA KIRKAĞAÇ
198 ÖMER AFACAN BALIKESİR DURSUNBEY
199 ÖMER ELİBOL KÜTAHYA  
200 ÖMER ÖZCAN MANİSA SOMA
201 ÖZAY EREN BALIKESİR SUSURLUK
202 ÖZCAN BOZDAĞ BALIKESİR BİGADİÇ
203 ÖZCAN ÖNCÜ BALIKESİR SAVAŞTEPE
204 ÖZCAN SARI MANİSA SOMA
205 ÖZGÜL ÇİFTÇİ MANİSA SOMA
206 ÖZGÜR ÇEVİRGEN İZMİR KINIK
207 ÖZGÜR ŞEN KÜTAHYA  
208 RAMAZAN ALDEMİR BALIKESİR İVRİNDİ
209 RAMAZAN ÇAKIR İZMİR BERGAMA
210 RAMAZAN ÇATAR ÇORUM  
211 RAMAZAN DOĞAN MANİSA SOMA
212 RAMAZAN KÖKÇÜ İZMİR KINIK
213 RAMAZAN MERCAN MANİSA KIRKAĞAÇ
214 RAMAZAN SAVAŞAN BALIKESİR SAVAŞTEPE
215 RAMAZAN SÖKMEN MANİSA GÖLMARMARA
216 RAMAZAN ŞAHİN BALIKESİR İVRİNDİ
217 RAMAZAN UÇKUN BALIKESİR İVRİNDİ
218 RAMAZAN ÜNAL ZONGULDAK ÇAYCUMA
219 RAMAZAN YAVAŞ İZMİR KINIK
220 RECEP ALDEMİR BALIKESİR İVRİNDİ
221 RECEP GÜMCÜR MANİSA SOMA
222 RECEP TERZİ MANİSA DEMİRCİ
223 RECEP TÜRK KÜTAHYA TAVŞANLI
224 REMZİ ARTAR BALIKESİR  
225 RIDVAN KOÇHAN MANİSA SOMA
226 RUHİ DAĞLI İZMİR KINIK
227 SADETTİN YILMAZ MANİSA SOMA
228 SADIK AKDAĞ İZMİR BERGAMA
229 SADIK ÇAKIR İZMİR KINIK
230 SADİ ALMAZ İZMİR KINIK
231 SAFFET ŞAHİN BALIKESİR DURSUNBEY
232 SAİM ÖZCAN BALIKESİR İVRİNDİ
233 SAİT KARACA BALIKESİR DURSUNBEY
234 SAMİ YILDIRIM İZMİR KINIK
235 SEBAHATTİN AYDIN BALIKESİR İVRİNDİ
236 SEFER HAZAR MANİSA SOMA
237 SEFER YAYLA BALIKESİR İVRİNDİ
238 SELAHATTİN KAYRAK İZMİR KINIK
239 SELAMİ TİZEL KÜTAHYA  
240 SEMAİ AKTAŞ MANİSA SOMA
241 SERKAN BURAN İZMİR KINIK
242 SERKAN GÜNEŞ BALIKESİR SAVAŞTEPE
243 SEYİT ALİ ÇETİN KÜTAHYA  
244 SEZAİ KİLİNÇ İZMİR KINIK
245 SİNAN YILMAZ MANİSA SOMA
246 SUAT ESEN MANİSA SOMA
247 SÜLEYMAN AKCAN KÜTAHYA TAVŞANLI
248 SÜLEYMAN ALDEMİR BALIKESİR İVRİNDİ
249 SÜLEYMAN ÇATA MANİSA SOMA
250 SÜLEYMAN TUNAHAN ULUSOY KÜTAHYA GEDİZ
251 ŞABAN İLÇİ MANİSA SOMA
252 ŞAHİN AYDIN BALIKESİR İVRİNDİ
253 ŞAVKİ DEĞİRMEN MANİSA SOMA
254 ŞENAY BAYGÜL BALIKESİR BİGADİÇ
255 ŞERAFETTİN GİRGİN BALIKESİR İVRİNDİ
256 ŞERİF GENÇ KÜTAHYA GEDİZ
257 ŞERİF GEZGİN İZMİR KINIK
258 ŞEVKET SABAN BALIKESİR SAVAŞTEPE
259 ŞİNASİ TOKMAK MANİSA KIRKAĞAÇ
260 TALİP ÖZTEN KÜTAHYA GEDİZ
261 TEZCAN ŞENTÜRK MANİSA SALİHLİ
262 TUNCAY SİDAL İZMİR KINIK
263 TUNCAY ŞAHİN İZMİR KINIK
264 TUNCERÜLHAN KÜTAHYA TAVŞANLI
265 TURGAY YAĞCI MANİSA SOMA
266 TURGUT YILMAZ İZMİR KINIK
267 UĞUR CANBEY MANİSA SOMA
268 UĞUR ÇOLAK MANİSA SOMA
269 VEYSEL ARKAN İZMİR KINIK
270 VILMAZ ÇİFİTCİ MANİSA SOMA
271 YAHYA AYBAK KÜTAHYA  
272 YILDIRIM GÜNEY MANİSA SOMA
273 YILMAZ EROL BALIKESİR  
274 YUNUS YILANCI BALIKESİR SAVAŞTEPE
275 YÜKSEL AKCAN KÜTAHYA TAVŞANLI
276 YÜKSEL CANGÜL MANİSA SOMA
277 YÜKSEL YAŞAR BALIKESİR DURSUNBEY
278 ZABİT ATAŞ İZMİR KINIK
279 ZEKERİYA KUZU MANİSA SOMA
280 ZEKİ COŞKUN BALIKESİR SAVAŞTEPE
281 ZEKİ GEZER BALIKESİR SAVAŞTEPE
282 ZEYNEL UZAR ÇORUM  
283 ZÜHTÜ YILDIRIM MANİSA KIRKAĞAÇ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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