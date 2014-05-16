Maden ocağında ölenlerin isimleri
Salı günü 15:10'da Manisa'nın Soma ilçesi'nde gerçekleşen maden ocağının patlaması sonucu ölen 292 kişiden 283 'ünün isimleri açıklandı
Cenazesi ailelerine teslim edilen maden işçilerimizin isimlerini aşağıda görebilirsiniz.
|SIRA
|ADI-SOYADI
|İLİ
|İLÇESİ
|1
|ABDULLAH İNAL
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|2
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|MANİSA
|SOMA
|3
|ABDULLAH SİVRİ
|MANİSA
|SOMA
|4
|ABDÜLMÜTTALİP AKAY
|İZMİR
|BERGAMA
|5
|ADEM ABOKAN
|MANİSA
|SOMA
|6
|ADEM ÇETİNER
|İZMİR
|KINIK
|7
|ADEM VAROL
|İZMİR
|BERGAMA
|8
|AHMET AKBULUT
|MANİSA
|AKHİSAR
|9
|AHMET AKDEMİR
|MANİSA
|SOMA
|10
|AHMET ALİ ASLAN
|İZMİR
|KINIK
|11
|AHMET AVCU
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|12
|AHMET BAL
|MANİSA
|SOMA
|13
|AHMET ÇELİK
|ADANA
|14
|AHMET EROL
|ÇORUM
|15
|AHMET GÜLCÜ
|MANİSA
|SOMA
|16
|AHMET GÜVEN
|İZMİR
|KINIK
|17
|AHMET KAYA
|MANİSA
|SOMA
|18
|AHMET SOLUK
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|19
|AHMET ŞEN
|İZMİR
|KINIK
|20
|AHMET VARAL
|MANİSA
|SOMA
|21
|AKİF DORUK
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|22
|ALİ BİÇAK
|MANİSA
|SOMA
|23
|ALİ ÇİFİTCİ
|MANİSA
|SOMA
|24
|ALİ GÜL
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|25
|ALİ KAVAS
|MANİSA
|SOMA
|26
|ALİ ŞAHİN
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|27
|ALİ YANAR
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|28
|ARİF DEMİR
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|29
|AŞKIN KOYUN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|30
|AYDIN ÖZGÜN
|BARTIN
|31
|AYHAN AVCI
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|32
|BAYRAM ALİ DAĞLI
|İZMİR
|KINIK
|33
|BAYRAM BAYINDIR
|MANİSA
|SOMA
|34
|BAYRAM EROL
|MANİSA
|SOMA
|35
|BAYRAM İNDİRİK
|İZMİR
|KINIK
|36
|BAYRAM PARÇA
|MANİSA
|SOMA
|37
|BEYTULLAH ÇAKIR
|İZMİR
|KINIK
|38
|BİLAL AY
|İZMİR
|KINIK
|39
|BİLAL BİLGİ
|MANİSA
|SOMA
|40
|BİLAL MALKOÇ
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|41
|BURAK KARAYEL
|ÇANKIRI
|42
|CELAL SEVİNÇ
|MANİSA
|SOMA
|43
|CEMAL KAYA
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|44
|CEMAL YILDIZ
|MANİSA
|SOMA
|45
|CEMİL TAŞDEMİR
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|46
|CENGİZ ÇANTAL
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|47
|CENGİZ KARGI
|KÜTAHYA
|48
|CENGİZ ŞİMŞEK
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|49
|DAVUT AĞIZ
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|50
|DAVUT ÇEÇEN
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|51
|DAVUT DURAN
|KÜTAHYA
|SİMAV
|52
|DAVUT KÖSE
|MANİSA
|SOMA
|53
|DOĞAN YILDIRIM
|İZMİR
|KINIK
|54
|DURSUN DEMİRCAN
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|55
|EMİN ESEN
|MANİSA
|SOMA
|56
|EMİN KURT
|BALIKESİR
|BALYA
|57
|EMİN MAZI
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|58
|EMRAH ÇAKIR
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|59
|EMRULLAH ARMUT
|HAKKARİ
|60
|ENGİN YILDIRIM
|KÜTAHYA
|61
|ERCAN CEZELİ
|İZMİR
|BERGAMA
|62
|ERDAL DEMİREL
|AYDIN
|DİDİM
|63
|ERDOĞAN KÖSE
|MANİSA
|SOMA
|64
|ERDOĞAN MERDİM
|İZMİR
|KINIK
|65
|ERDOĞAN SEVBEN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|66
|ERGUN KOYAKKAYA
|KÜTAHYA
|67
|ERGÜN AKKUŞ
|BALIKESİR
|68
|ERGÜN SİDAL
|İZMİR
|KINIK
|69
|ERKAN ALTUNTAŞ
|ZONGULDAK
|TOZLU
|70
|ERKAN DOĞDU
|İZMİR
|BERGAMA
|71
|EROL IŞIK
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|72
|EROL UYSAL
|İZMİR
|KINIK
|73
|ERSAN ÇETİN
|İZMİR
|KINIK
|74
|ERSİN KEÇELİ
|MANİSA
|SOMA
|75
|EVREN SARI
|İZMİR
|KINIK
|76
|FARUK KARAHAN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|77
|FATİH KÖSE
|KÜTAHYA
|78
|FEDAİ BOZDAĞ
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|79
|FERHAT AVKAŞ
|MANİSA
|SOMA
|80
|FERHAT CANBAZ
|MANİSA
|SOMA
|81
|FERHAT İREN
|MANİSA
|SOMA
|82
|FERHAT TOKGÖZ
|MANİSA
|SOMA
|83
|FERİDUN ÇELİK
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|84
|GAFUR ŞEN
|MANİSA
|SOMA
|85
|GAZİ OSMAN SÜMER
|ISPARTA
|86
|GÖKHAN YILMAZ
|İZMİR
|KINIK
|87
|GÖKNUR KOCAGEDİK
|MANİSA
|SOMA
|88
|GÜNGÖR KAYRAK
|İZMİR
|KINIK
|89
|HAKAN TAŞDEMİR
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|90
|HAKKI DOĞAN SAL
|MANİSA
|SOMA
|91
|HALİL ERGÖZ
|MANİSA
|AKHİSAR
|92
|HALİL İBRAHİM DOĞAN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|93
|HALİL İBRAHİM HAMURCI
|KÜTAHYA
|94
|HALİL KOCA
|MANİSA
|AKHİSAR
|95
|HALİL ŞEVİK
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|96
|HARUN KESKİN
|İZMİR
|KINIK
|97
|HAŞAN AKKAŞ
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|98
|HAYRİ TÜRKER
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|99
|HAYRULLAY BAYGÜL
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|100
|HİMMET ARAÇLI
|MANİSA
|SOMA
|101
|HÜSEYİN AVKAŞ
|MANİSA
|SOMA
|102
|HÜSEYİN DALBUDAK
|İZMİR
|KINIK
|103
|HÜSEYİN DEMİR
|MANİSA
|SOMA
|104
|HÜSEYİN KİLİNÇ
|İZMİR
|KINIK
|105
|HÜSEYİN KİLİNÇ
|İZMİR
|KINIK
|106
|HÜSEYİN TOP
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|107
|İBRAHİM BİÇER
|MANİSA
|AKHİSAR
|108
|İBRAHİM ÇIRAK
|UŞAK
|109
|İBRAHİM DUMAN
|MANİSA
|SOMA
|110
|İBRAHİM GEZER
|MANİSA
|KULA
|111
|İBRAHİM GÖKÇE
|İZMİR
|KINIK
|112
|İBRAHİM KUTBEY
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|113
|İBRAHİM SALGIN
|İZMİR
|KINIK
|114
|İBRAHİM SUNGUR
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|115
|İDRİS ARSLAN
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|116
|İDRİS DURAN
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|117
|İLKAY YILDIRIM
|İZMİR
|KINIK
|118
|İLYAS ÖZKAN
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|119
|İLYAS YILDIRIM
|MANİSA
|SOMA
|120
|İSA ÇALIŞ
|MANİSA
|SOMA
|121
|İSA SADAN
|ORDU
|122
|İSA SEVBEN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|123
|İSAALDEMİR
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|124
|İSMAİL ASLAN
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|125
|İSMAİL ASLAN
|İZMİR
|BERGAMA
|126
|İSMAİL CANBAL
|MANİSA
|SOMA
|127
|İSMAİL ÇATA
|MANİSA
|SOMA
|128
|İSMAİL DEĞİRMEN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|129
|İSMAİL GEZER
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|130
|İSMAİL GÜRPINAR
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|131
|İSMAİL KALKAN
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|132
|İSMAİL KUTLU
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|133
|İSMAİL ÖZTÜRK
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|134
|İSMAİL ŞENGÜR
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|135
|İSMAİL TULUM
|BALIKESİR
|136
|İSMAİL YILDIRIM
|ÇORUM
|137
|İSMET YILMAZ
|İZMİR
|BERGAMA
|138
|KADER YILDIRIM
|MANİSA
|SOMA
|139
|KADİR ÖZEL
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|140
|KAMBER ÇAĞLAR
|KÜTAHYA
|141
|KAMİL ÇAL
|MANİSA
|SOMA
|142
|KASIM SOFTA
|MANİSA
|SOMA
|143
|KAZIM KARAÇOBAN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|144
|KEMAL ÇOBAN
|MANİSA
|SOMA
|145
|KENAN AKDENİZ
|MANİSA
|AKHİSAR
|146
|KENAN AKSOY
|İZMİR
|KINIK
|147
|KENAN AVCI
|ZONGULDAK
|148
|KORAY KARADAĞ
|MANİSA
|SOMA
|149
|MAHMUT AKBULUT
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|150
|MEHMET AKİF GÜNAYDIN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|151
|MEHMET ALİ ÖZCAN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|152
|MEHMET ATEŞ
|MANİSA
|SOMA
|153
|MEHMET AZMAN
|MANİSA
|SOMA
|154
|MEHMET ÇELİK
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|155
|MEHMET EMİN ÇARDAK
|MANİSA
|SOMA
|156
|MEHMET ESER
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|157
|MEHMET GÜLŞEN
|KÜTAHYA
|158
|MEHMET ŞENTÜRK
|MANİSA
|SOMA
|159
|MEHMET YAVAŞ
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|160
|MEHMET YETİM
|İZMİR
|KINIK
|161
|MESUT MEMİŞ
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|162
|MESUT ÖZKOÇ
|MANİSA
|SOMA
|163
|METİN BURMALI
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|164
|METİN USLU
|İZMİR
|KINIK
|165
|MİTHAT ÖZDİRİK
|BARTIN
|166
|MUHAMMED ARSLANCAN
|MANİSA
|SOMA
|167
|MUHAMMED ÇAĞAN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|168
|MUHAMMED GİRĞİN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|169
|MUHARREM ŞEN
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|170
|MUHSİN TAŞ
|İZMİR
|KINIK
|171
|MURAT GEZGİN
|İZMİR
|KINIK
|172
|MURAT GÜMÜŞ
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|173
|MURAT KANDEMİR
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|174
|MUSA KARA
|MANİSA
|SOMA
|175
|MUSA KARAÇOBAN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|176
|MUSTAFA ÇALI
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|177
|MUSTAFA DAĞLI
|İZMİR
|KINIK
|178
|MUSTAFA FENERLİ
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|179
|MUSTAFA KAYA
|MERSİN
|MUT
|180
|MUSTAFA SEDAT TOPRAK
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|181
|MUSTAFA TÜRKHAN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|182
|MUZAFFER EREN
|MANİSA
|SOMA
|183
|MÜCAHİT YARDIMCI
|İZMİR
|BERGAMA
|184
|NİHAT KAYRAK
|İZMİR
|KINIK
|185
|NİYAZİ BAYRAM
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|186
|NİYAZİ İZMİR
|İZMİR
|KINIK
|187
|NİYAZİ KURBAN
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|188
|NUMAN KANDEMİR
|KÜTAHYA
|189
|NURAN YANKIN
|MANİSA
|SOMA
|190
|NURETTİN KARA
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|191
|NURETTİN YILDIZ
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|192
|NURULLAH KÖSE
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|193
|OKAN MERDİM
|İZMİR
|KINIK
|194
|ORHAN ÖKSÜZ
|MANİSA
|SOMA
|195
|OSMAN FINDIK
|MANİSA
|AKHİSAR
|196
|OSMAN ÖZGÜN
|BARTIN
|197
|OSMAN ŞAM
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|198
|ÖMER AFACAN
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|199
|ÖMER ELİBOL
|KÜTAHYA
|200
|ÖMER ÖZCAN
|MANİSA
|SOMA
|201
|ÖZAY EREN
|BALIKESİR
|SUSURLUK
|202
|ÖZCAN BOZDAĞ
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|203
|ÖZCAN ÖNCÜ
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|204
|ÖZCAN SARI
|MANİSA
|SOMA
|205
|ÖZGÜL ÇİFTÇİ
|MANİSA
|SOMA
|206
|ÖZGÜR ÇEVİRGEN
|İZMİR
|KINIK
|207
|ÖZGÜR ŞEN
|KÜTAHYA
|208
|RAMAZAN ALDEMİR
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|209
|RAMAZAN ÇAKIR
|İZMİR
|BERGAMA
|210
|RAMAZAN ÇATAR
|ÇORUM
|211
|RAMAZAN DOĞAN
|MANİSA
|SOMA
|212
|RAMAZAN KÖKÇÜ
|İZMİR
|KINIK
|213
|RAMAZAN MERCAN
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|214
|RAMAZAN SAVAŞAN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|215
|RAMAZAN SÖKMEN
|MANİSA
|GÖLMARMARA
|216
|RAMAZAN ŞAHİN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|217
|RAMAZAN UÇKUN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|218
|RAMAZAN ÜNAL
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|219
|RAMAZAN YAVAŞ
|İZMİR
|KINIK
|220
|RECEP ALDEMİR
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|221
|RECEP GÜMCÜR
|MANİSA
|SOMA
|222
|RECEP TERZİ
|MANİSA
|DEMİRCİ
|223
|RECEP TÜRK
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|224
|REMZİ ARTAR
|BALIKESİR
|225
|RIDVAN KOÇHAN
|MANİSA
|SOMA
|226
|RUHİ DAĞLI
|İZMİR
|KINIK
|227
|SADETTİN YILMAZ
|MANİSA
|SOMA
|228
|SADIK AKDAĞ
|İZMİR
|BERGAMA
|229
|SADIK ÇAKIR
|İZMİR
|KINIK
|230
|SADİ ALMAZ
|İZMİR
|KINIK
|231
|SAFFET ŞAHİN
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|232
|SAİM ÖZCAN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|233
|SAİT KARACA
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|234
|SAMİ YILDIRIM
|İZMİR
|KINIK
|235
|SEBAHATTİN AYDIN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|236
|SEFER HAZAR
|MANİSA
|SOMA
|237
|SEFER YAYLA
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|238
|SELAHATTİN KAYRAK
|İZMİR
|KINIK
|239
|SELAMİ TİZEL
|KÜTAHYA
|240
|SEMAİ AKTAŞ
|MANİSA
|SOMA
|241
|SERKAN BURAN
|İZMİR
|KINIK
|242
|SERKAN GÜNEŞ
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|243
|SEYİT ALİ ÇETİN
|KÜTAHYA
|244
|SEZAİ KİLİNÇ
|İZMİR
|KINIK
|245
|SİNAN YILMAZ
|MANİSA
|SOMA
|246
|SUAT ESEN
|MANİSA
|SOMA
|247
|SÜLEYMAN AKCAN
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|248
|SÜLEYMAN ALDEMİR
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|249
|SÜLEYMAN ÇATA
|MANİSA
|SOMA
|250
|SÜLEYMAN TUNAHAN ULUSOY
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|251
|ŞABAN İLÇİ
|MANİSA
|SOMA
|252
|ŞAHİN AYDIN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|253
|ŞAVKİ DEĞİRMEN
|MANİSA
|SOMA
|254
|ŞENAY BAYGÜL
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|255
|ŞERAFETTİN GİRGİN
|BALIKESİR
|İVRİNDİ
|256
|ŞERİF GENÇ
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|257
|ŞERİF GEZGİN
|İZMİR
|KINIK
|258
|ŞEVKET SABAN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|259
|ŞİNASİ TOKMAK
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|260
|TALİP ÖZTEN
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|261
|TEZCAN ŞENTÜRK
|MANİSA
|SALİHLİ
|262
|TUNCAY SİDAL
|İZMİR
|KINIK
|263
|TUNCAY ŞAHİN
|İZMİR
|KINIK
|264
|TUNCERÜLHAN
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|265
|TURGAY YAĞCI
|MANİSA
|SOMA
|266
|TURGUT YILMAZ
|İZMİR
|KINIK
|267
|UĞUR CANBEY
|MANİSA
|SOMA
|268
|UĞUR ÇOLAK
|MANİSA
|SOMA
|269
|VEYSEL ARKAN
|İZMİR
|KINIK
|270
|VILMAZ ÇİFİTCİ
|MANİSA
|SOMA
|271
|YAHYA AYBAK
|KÜTAHYA
|272
|YILDIRIM GÜNEY
|MANİSA
|SOMA
|273
|YILMAZ EROL
|BALIKESİR
|274
|YUNUS YILANCI
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|275
|YÜKSEL AKCAN
|KÜTAHYA
|TAVŞANLI
|276
|YÜKSEL CANGÜL
|MANİSA
|SOMA
|277
|YÜKSEL YAŞAR
|BALIKESİR
|DURSUNBEY
|278
|ZABİT ATAŞ
|İZMİR
|KINIK
|279
|ZEKERİYA KUZU
|MANİSA
|SOMA
|280
|ZEKİ COŞKUN
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|281
|ZEKİ GEZER
|BALIKESİR
|SAVAŞTEPE
|282
|ZEYNEL UZAR
|ÇORUM
|283
|ZÜHTÜ YILDIRIM
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ