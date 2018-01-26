MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlı şirkete satıldı



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KATAR EMİRİ 2.5 SAAT GÖRÜŞTÜ

Can Hakman

Türkiye'de son dönemin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Katar'dan bir işlem daha tamamlandı.merkezli Al Sraiya Holding Group ve'deki iştiraki, Dünya Gazetesi'nin haberine göre MADO'nun yüzde 42.7'sini satın aldı. İki kurum bu ortaklık için bir yıldan uzun bir süredir görüşme sürdürüyordu.Uzun süren görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı.Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital,'yu Lüksemburg'da kurulu Turkish Cafe Companyadlı firma üzerinden aldı.Genel Müdürü, "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.Körfez Bölgesi ve'da büyümeyi hedefleyen şirketin bu anlaşma sonrasında daha rahat hareket etmesi bekleniyor.