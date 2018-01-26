İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlı şirkete satıldı

Bir yıldan uzun bir süredir Katarlı Al Sraiya Holding Group ile ortaklık görüşmesi yapan MADO'nun yüzde 42.7'si satıldı. MADO, bu satışın, küresel bir şirket olma iddiasının gerçeklemesine destek sağlayacağını belirtti

MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlı şirkete satıldı
Türkiye'de son dönemin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Katar'dan bir işlem daha tamamlandı.

Doha merkezli Al Sraiya Holding Group ve Bahreyn'deki iştiraki Venture Capital Bank, Dünya Gazetesi'nin haberine göre MADO'nun yüzde 42.7'sini satın aldı. İki kurum bu ortaklık için bir yıldan uzun bir süredir görüşme sürdürüyordu.


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KATAR EMİRİ 2.5 SAAT GÖRÜŞTÜ


Uzun süren görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı.

Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO'yu Lüksemburg'da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz, "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.

Körfez Bölgesi ve Avrupa'da büyümeyi hedefleyen şirketin bu anlaşma sonrasında daha rahat hareket etmesi bekleniyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

'Lütfen bize artık sadece petrol olarak bakmayın'

'Lütfen bize artık sadece petrol olarak bakmayın'
Türk Hava Yolları'ndan 'dil' kararı

Türk Hava Yolları'ndan 'dil' kararı
Kredi kartında onay için son gün 31 Ocak

Kredi kartında onay için son gün 31 Ocak
Otoparklarda her şey değişiyor

Otoparklarda her şey değişiyor
Yaşlı yakınına bakana bin 85 TL

Yaşlı yakınına bakana bin 85 TL
Emekli zammına enflasyon ayarı

Emekli zammına enflasyon ayarı
Yaşlıya 797 lira maaş

Yaşlıya 797 lira maaş
Emeklilik için 1800 gün yeter

Emeklilik için 1800 gün yeter
Eşi vefat eden kadına düzenli yardım

Eşi vefat eden kadına düzenli yardım
Bağkur'da borç tarifesi

Bağkur'da borç tarifesi
Rusya'dan domates açıklaması

Rusya'dan domates açıklaması