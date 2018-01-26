MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlı şirkete satıldı

Türkiye'de son dönemin en önemli yabancı yatırımcılarından biri olan Katar'dan bir işlem daha tamamlandı.
Doha
merkezli Al Sraiya Holding Group ve Bahreyn
'deki iştiraki Venture Capital Bank
, Dünya Gazetesi'nin haberine göre MADO'nun yüzde 42.7'sini satın aldı. İki kurum bu ortaklık için bir yıldan uzun bir süredir görüşme sürdürüyordu.
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Uzun süren görüşmeler geçtiğimiz hafta imza sürecine girdi ve anlaşma tamamlandı.
Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO
'yu Lüksemburg'da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L
adlı firma üzerinden aldı.
MADO
Genel Müdürü Gürol Çıragöz
, "20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek" dedi.
Körfez Bölgesi ve Avrupa
'da büyümeyi hedefleyen şirketin bu anlaşma sonrasında daha rahat hareket etmesi bekleniyor.
Can Hakman