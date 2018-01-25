MADO resmen satıldı 



YÜZDE 42'SİNİ DEVRALDI

MADO GENEL MÜDÜRÜ GÜROL ÇIRAGÖZ AÇIKLAMA YAPTI

Gizem Yetil

ve’yu Lüksemburg’da kuruluadlı firma üzerinden aldı.Konuyla ilgili’nda yayınlanan duyuruda,'nin sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya’ya konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.