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MADO resmen satıldı 

MADO’da bir süredir devam eden ortaklık görüşmeleri tamamlandı ve şirketin yüzde 42’si satıldı

MADO resmen satıldı 
Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.


YÜZDE 42'SİNİ DEVRALDI


Konuyla ilgili Rekabet Kurulu’nda yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.
 

MADO GENEL MÜDÜRÜ GÜROL ÇIRAGÖZ AÇIKLAMA YAPTI


Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya’ya konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.






 


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