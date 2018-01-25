MADO resmen satıldı 

Katarlı Al Sraiya
ve Venture Capital
, MADO
’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L
adlı firma üzerinden aldı.
YÜZDE 42'SİNİ DEVRALDI
Konuyla ilgili Rekabet Kurulu
’nda yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.
'nin sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.
MADO GENEL MÜDÜRÜ GÜROL ÇIRAGÖZ AÇIKLAMA YAPTI
Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya’ya konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.
Gizem Yetil