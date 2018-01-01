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Madonna’nın kızı sosyal medyayı salladı

Popun kraliçesi Madonna’nın kızı Lourdes Leon günün konusu oldu

01 Ocak 2018, Pazartesi 14:45
Madonna’nın kızı sosyal medyayı salladı
Madonna, 2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren popun kraliçesi, bu kareyi instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı.

21 yaşındaki kızının görüntüsü, dünyaca ünlü şarkıcıyı beklemediği bir tartışmayla karşı karşıya bıraktı. Lourdes’in koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.



Lourdes Leon yazın da bu pozuyla uzun süre konuşulmuştu.

madonnakizi

Öte yandan Madonna'nın da koltuk altı tüylerini ön plana çıkarttığı bir pozu var.





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