Madonna’nın kızı sosyal medyayı salladı

Uçak Madonna'yı adeta evine bıraktı

Madonna'nın çıplak fotoğrafları satışa çıkıyor

Elif Bayram

2018 yılına ailesiyle birlikte girdi. Kızı Lourdes Leon ile bir poz veren popun kraliçesi, bu kareyi instagram hesabından "Biz senin için hazırız 2018" notuyla paylaştı.21 yaşındaki kızının görüntüsü, dünyaca ünlü şarkıcıyı beklemediği bir tartışmayla karşı karşıya bıraktı.koltuk altına dikkat çeken takipçileri, bu görüntüyle ilgili olarak çok sayıda yorumda bulundu.yazın da bu pozuyla uzun süre konuşulmuştu.Öte yandan Madonna'nın da koltuk altı tüylerini ön plana çıkarttığı bir pozu var.