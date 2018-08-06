Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Başkent Caracas'taki askeri törende konuşma yaptığı sırada insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalı saldırı düzenlenmişti.

5 Temmuzda gerçekleşen saldırıda Nicolas Maduro yara alamadan kurtulurken, 7 askerin patlama sonucu yaralandığı belirtilmişti.

Maduro, saldırıdan ABD ve komşu Kolombiya’yı sorumlu tutmuştu. Kendilerine “T-shirt Giyen Askerler” adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

İHA'LARIN PATLAMA ANI YAYINLANDI

Sosyal medyada ve Sputnik tarafından da yayımlanan görüntülerde, saldırı anında kullanıldığı öne sürülen İHA'nın patlama anı görüldü. Venezuella Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez de, Maduro'ya suikast girişimi sırasında 3 İHA'nın patlatıldığını duyurmuştu.

Bu haberi de okudular Maduro'ya suikast girişimiyle alakalı 6 kişi gözaltında





Bu haberi de okudular Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya bombalı drone ile suikast girişimi