Magandalar Ankara'da terör estirdi

ÇİRKİN EĞLENCE DAKİKALARCA SÜRDÜ

İdil Janet Demiray

Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.