Magandalar Ankara'da terör estirdi

Ankara'da alt geçitte araçlarıyla yolu kesen şehir magandaları etrafa rastgele ateş etti, korku dolu anlar yaşattı

27 Şubat 2018, Salı 01:02
Magandalar Ankara'da terör estirdi
Olay, akşam saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Daha sonra otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı.


 

ÇİRKİN EĞLENCE DAKİKALARCA SÜRDÜ


Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.



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