Mağaza camını kırmak atmak isterken suç ortağını yaraladı

Çin’de bir mağazayı soymaya çalışan hırsızlardan biri elindeki tuğlayı mağazanın vitrini yerine suç ortağının kafasına attı

Mağaza camını kırmak atmak isterken suç ortağını yaraladı
Çin’in Şanhay kentinde bir mağazayı soymak isteyen hırsızların bu girişimi düşündükleri gibi sonlanmadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, başlarında kapüşon bulunan iki kişinin gece saat 00.50’de bir mağazanın önüne geldi.

Hırsızlardan biri, elindeki tuğlayı mağazanın vitrinine fırlattıktan sonra kaçmaya başladı ve o esnada suç ortağı arkadaşının hedefi oldu.


"TÜM HIRSIZLAR BÖYLE OLSA"


Başına aldığı tuğla darbesiyle yere düşen hırsız, yine arkadaşı tarafından yerden kaldırılmaya çalışıldı.

Şanhay Emniyet Müdürlüğü, beceriksiz hırsızların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Hırsızların alay konusu olduğu yorumlarda, “Tüm hırsızlar böyle olsa, polislerin ek mesai yapmasına gerek kalmaz” denildi.


İŞTE O ANLAR:




(Cenk Özkömür/İHA)


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