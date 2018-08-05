Mağazada cinsel içerikli film izlerken yakalandı!

Tayland'ın Buriram kentindeki Apple Store'da sıradan bir gün... Macbook'ları inceliyor gibi görünen bir müşterinin aslında ne yaptığı, güvenlik kameraları tarafından tespit edildi.

Öğlen saat 13.23'te kaydedilen görüntülerde müşteri, adeta gözünü kırpmadan Macbook'ta porno izliyor. Hatta bir ara heyecanlanıp ellerini başına götürüyor, adamın macerası bir görevlinin gelmesiyle son buluyor.

Satış görevlisine yakalanan müşteri, birkaç kez denemesine rağmen ekranı da kapatamıyor.