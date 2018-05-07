Magazin dünyası bu dedikoduyu konuşuyor!

Kelebek yazarı Onur Baştürk şunları yazdı:

MASADA TANIŞ TUVALETTE SEVİŞ

TANIŞTIK, SEVİŞTİK, BİTTİ GİTTİ

Çiğdem Saltık

Son günlerde sıkça duyduğum şeylerden biri de bu: Mekan tuvaletinde sevişmek.En son mesela, ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde karşılaşıp tanışıyor.Bu kısa tanışmanın ardından bir anda ortadan kayboluyorlar. İkisini de gözleriyle anbean takip edenler nerede olduklarını hemen çakıyor: Tuvalette!Bir süre sonra doğum günü partisinin en çok konuşulan mevzusu bu oluyor haliyle.Zaten televizyoncu tuvalette yaptıklarını tüm dobralığıyla yakın arkadaşlarına anlatıveriyor.Gizli saklı bir şey kalmıyor.Dahası,diyerek olaya noktayı da koyuyor.O isyankâr Burak Kut şarkısı hesabı: