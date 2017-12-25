Mağdur esnaf, unutkan dolandırıcıyı kendi taktiğiyle yakaladı

SÖZDE 'UCUZ ÜRÜN' SATTI, TESLİM ETMEDEN KAYBOLDU



ALIŞVERİŞ SİTESİ HESABINI AÇIK UNUTUP GİDİNCE...



ESNAF, YAZIŞMALARI BİLGİSAYARDAN TAKİP ETTİ

MAĞDUR MURAT YILDIZ'IN ZEKİ PLANI İŞE YARADI

'İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADIK'



BÜTÜN BUNLARI CEZAEVİ FİRARİSİ OLARAK YAPTI!

Yusuf Cevahir

Kimsesi olmadığını iddia eden Y.S.E. isimli bir kişi, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde esnafı dolaşarak uygun fiyata web sitesi kurduğunu söyledi. Bazı dükkan sahipleri de, dolandırıcı olduğunu bilmedikleri bu kişiyle anlaşarak, işletmeleri adına internet sitesi kurdurmak istedi. Dolandırıcı, kurmaulması istenen web sitelerini yarım bıraktı. Daha sonra tamamlama bahanesiyle tekrar esnafın yanına giden adam, bu sırada güven sağladı.Kendisinde ucuz elektronik ürünler olduğunu ifade eden zanlı, bu sayede güven sağladığı esnaftan, ucuz ürün satma bahanesiyle para topladı. Paraları alan zanlı, ürünleri teslim etmeyerek kayıplara karıştı.Bu sırada, dolandırıcı Y.S.E., web sitesi yapmak için oturduğu BİR esnafın bilgisayarında, internetteki bir alışveriş sitesinde bulunan kendi hesabına girdi. Bilgisayardan kalkan Y.S.E. hesabını açık unuttu.Dolandırılan esnaflardan Murat Yıldız, zanlının hesabının açık kaldığını fark ederek takip etmeye başladı.Bu sırada cep telefonu üzerinden alışveriş sitesinin uygulamasını kullanan Y.S.E., siteye konulan ucuz ürünleri almak için vatandaşlarla konuşmaya başladı. Yazışmaları bilgisayardan takip eden esnaf, bir plan hazırladı.Dolandırılan Murat Yıldız hemen alışveriş sitesinde bir hesap açarak, hayali ürünleri ucuz fiyata ekledi. Bunu gören Y.S.E. hemen ucuz ürünleri almak için, dolandırdığı Murat Yıldız ile habersiz bir şekilde irtibata geçti.Y.S.E. ile iletişime geçenler, şüpheli ile Karasu ilçesinde alışveriş için buluştu. Dolandırılan kişiler şahsı yakalayarak Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğüne teslim etti.Olayı anlatan Murat Yıldız, "Bu şahıs iş yerimize gelerek, uygun fiyata web sitesi kurduğunu söyledi. Biz de kabul ederek çalışmaya başladık. Fakat web sitesini yarım bıraktı. Daha sonra tamamlama bahanesiyle sık sık gelerek bizde güven sağladı. Bir süre sonra bize ucuz fiyata elektronik ürünler sattığını söyledi. Tanıdığımız esnafların ismini vererek, onların aldığını belirtti. Bizde güvenerek kendisine para verdik. Ürünler gelmeyince dolandırıldığımızı anladık. Biz bu şahsı ararken, bir alışveriş sitesindeki hesabının bilgisayarımızda açık kaldığını sonradan fark ettik. Hemen bu şahsın hesabından yazışmalara takip etmeye başladık. Kendisinin ucuz ürün koyan vatandaşlarla irtibata geçerek, ürünleri daha da ucuz fiyata almaya çalıştığını fark etti. Bizde bir hesap açarak, hayali ürünleri ucuz fiyat yazdık. Kendisi hemen bizimle irtibata geçerek ürünleri almak istediğini söyledi. Bizde kendisiyle bulaşarak yakalanmasını sağladık" dedi.Öte yandan Y.S.E., isimli şüphelinin 9 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.