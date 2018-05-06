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Mağlubiyet sonrası Erdal Beşikçioğlu yıkıldı

Süper Lig'in 32. haftasında küme düşme hattında yer alan iki ekip Gençlerbirliği'yle Antalyaspor, Ankara'da karşı karşıya geldi. Antalyaspor Souleymane Doukara'nın golüyle galibiyete ulaştı. Bu sonuçla ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde büyük üzüntü yaşandı. Mağlubiyet sonrası oyuncu Erdal Beşikçioğlu büyük üzüntü yaşadı

06 Mayıs 2018, Pazar 20:23
Mağlubiyet sonrası Erdal Beşikçioğlu yıkıldı
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Ankara ekibi Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk etti. Antalyaspor forvet oyuncusu Doukara'nın golüyle sahadan galibiyetle ayrılarak çok kritik bir 3 puanın sahibi oldu.


ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YIKILDI!


Maçı izleyenler arasında koyu bir Gençlerbirliği taraftarı olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu da vardı. Mağlubiyet sonrası oyuncu Beşikçioğlu büyük üzüntü yaşadı.
 

POGBA  SAHAYI TERK ETTİ


Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı.



Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.
 

MAÇTAN DAKİKALAR


6'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşu Zeki kullandı. Arka direkte topla buluşan Scekic'in kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.

16'ncı dakikada Zeki Yavru orta sahanın sağından topu ceza sahası içinde olan Skuletic'e aktardı. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Skuletic'in vuruşunda, Boffin topu kornere çeldi.

20'nci dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kaleci Boffin topu elinden kaçırdı. Topla buluşan Milinkovic'in vuruşunda top auta çıktı.

21'inci dakikada Deniz Kadah'ın şutunda kaleye giden top, Uğur'un ayağından oyun alanına geri döndü.

23'üncü dakikada Zeki'nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milinkovic, topu dışarı gönderdi.

40'ıncı dakikada sağ taraftan Milikovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Pogba'nın kafa vuruşu arka direkten auta çıktı.

52'nci dakikada Milikovic'in sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Boffin boşa çıkınca top Aydın'ın önünde kaldı. Aydın, topu auta attı.

78'inci dakikada orta sahada Yekta'nın pasıyla buluşan Souleymane Doukara yaklaşık 20 metre topu taşıyarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.

83'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu'nun şutunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.

86'ncı dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Deniz'in şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

88'inci dakikada takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile tartışan Pogba formasını çıkardı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği son dakikaları 10 kişi tamamladı.
 


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