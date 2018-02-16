Büşra Kamış

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih, deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik birçok alternatifi bir arada sunan Trabzon'da, Ortahisar Belediyesince turizmi canlandırmaya yönelik "Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi" hazırlandı.Proje kapsamında Mağmat Boğazı'nda Hazine'ye ait 600 dönümlük alan Ortahisar Belediyesine tahsis edildi. Belediye tarafından tasarım çalışmaları tamamlanan proje kapsamında Mağmat Boğazı'nda kent ve bölgenin turizmine katkı sağlayacak yeni turizm aksı oluşturulması hedefleniyor.Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulunduğunu belirtti.Projede son aşamaya gelindiğini belirten Genç, şöyle devam etti:"Şu anda projemizin tasarım aşaması bitti. Başbakanlık tarafından da onaylanmış durumda. Projemiz, Geçit ve Akoluk mahalleleri ile Aygören Vadisi içinde yer alacak. Çok yönlü, birçok ihtiyaca cevap verebilecek niteliğe sahip. İçinde seyir terası, tenis kortu, yürüyüş ve tırmanma yolları, konaklama ve yeme içme tesisleri, çocuk oyun alanları, doğa sporlarının yapılacağı alanlar olacak büyük bir proje. Gerçekten de şehrimizde eksikliği hissedilen, tabiat turizmine canlılık kazandıracak bir yapıya sahip olacak."Genç, turizm potansiyelinin önemine de dikkati çekerek, "Şehrimize gelen turisti kaybetmememiz lazım. Bunun için turizm cazibesini artıracak, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek projelere ihtiyacımız var. Çünkü gelen turistler çeşitlilik istiyor, nitelikli hizmet istiyor. Farklı kültürleri, değerleri tanımak istiyor. Bizim projemiz de tam da buna hizmet edecek. Hem yerel hem de evrenseli birlikte sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.Projenin doğayla barışık bir proje olduğunu da vurgulayan Genç, şu ifadeleri kullandı:"Doğayı tahrip etmeyen, doğayla bütünleşik çok güzel bir proje yapmaya özen göstereceğiz. Çünkü artık günümüzün turist profili bozulmamış, el değmemiş bir doğa istiyor. O nedenle doğayla iç içe ama doğayla barışık bir proje tasarladık ve her yaş grubundan ziyaretçilerin istifade edebilecekleri çok güzel bir konsept hazırlıyoruz. Çocuklar, gençler ve yaşlılar için birçok hizmet ünitesi olacak. Bu amaçla oyun alanları, yürüyüş yolları, gezinti ve seyir alanları, spor alanları yapılacak."Genç, projenin yeni bir cazibe merkezi olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:"Temel hedefimiz turistlerin şehrimizde daha fazla zaman geçirmesi ve bunun doğal sonucu olarak da ekonomik anlamda daha fazla girdi sağlanmasıdır. Özellikle de bölge civarında yaşayan vatandaşlarımızın, yöresel tarım ürünlerini, el sanatları ürünlerini ve hayvansal gıdalarını satışa sunabileceği alanların olmasına özen göstereceğiz. Böylece yöre halkı için de yeni bir gelir kaynağının kapısını aralamış olacağız."