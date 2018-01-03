Mahir Ünal'dan Meral Akşener'in iddialarına yanıt



"BU İÇ SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞIDIR"



"HALKIN ÖZEL HAREKATI" YORUMU: ANAYASAYA AYKIRIYSA DEVLET ONUN KAFASINA ÇÖKER



ABDULLAH GÜL YORUMU: KONFORLU ALAN... STERİL POZİSYON

Gizem Yetil

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programına katılan Mahir Ünal, gündemdeki soruları yanıtladı.Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk'ün köşe yazısıyla gündeme gelen Meral Akşener'in iddiaları da Mahir Ünal'a soruldu.Öztürk köşesinde Akşener'in, "Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları olduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var' dediğini aktarmıştı.Mahir Ünal bu iddiaya tepki gösterirken Akşener'in 'Gündeme gelmek için iç savaş çığırtkanlığı' yaptığını söyledi.Ünal şunları söyledi, "Bu nasıl bir sorumsuzluktur. Bu nasıl bir dil. Falanca yerde şöyle bir şey yapılıyormuş, filanca yerde Alevilere şöyle yapılacakmış. 12 Eylül öncesinde de falanca yerde komando eğitimi veriliyormuş. Efendim böyle bir şey olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yerli yerindedir. 24 saat görev yapmaktadır. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi konuşmak her şeyden önce sorumsuzluktur. Bu bir iç savaş çığırtkanlığıdır.Böyle bir şeyi şu anda burada konuşmayı bile gerekli görmüyorum. Maalesef bu yapı abes bir iddiayı ortaya atarak kendini konuşturmayı hedef alıyordu ve görüyorsunuz konu oldu.O gece her şey hepimizin gözü önünde yaşandı. O gecenin bir ahlakı vardı. Millet o gece, o silahları devlete teslim etti. O gece TSK'ya ait bir şeye el konulmadı, bir şey eksilmedi. Tam tersine emniyet tarafından alındı ve tekrar envantere eklendi. Millet o gece, o silahlara el koysaydı o darbeye kalkışanları infaz ederdi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal “Halkın Özel Harekatı” ismiyle kurulan 'dernekle' ilgili de açıklama yaptı. “Halkın Özel Harekatı” diye bir şey olabilir mi diyen Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı: "Halkın Özel Harekatı diye bir grup çıkıp Anayasa’ya aykırı bir şekilde bir milis olma iddiası ortaya koyduğu anda devlet onun kafasına çöker. Böyle bir şey olmaz. Biz bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Osmanlıyı da hatta ve hatta anayasacılığı da bunun içerisine katın. Yaptığınız düzenlemeler herhangi bir sorun çıkarırsa bu düzenlemelerle ilgili yeni düzenlemeler yaparsınız. Zaten yasa yapmak böyle bir şeydir. Bir yasal düzenleme yaparsınız daha sonra yasal düzenlemeyle ilgili bir sorun ortaya çıkarsa, çünkü nas değil. Nihayetinde anayasalar, yasalar süreli şeylerdir zaten. Diyelim ki buradan biz böyle bir şey öngörmüyoruz."Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Gül arasındaki KHK polemiği hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Ünal konuşmasında, "Diyorsunuz ki muğlak. Eğer muğlaklığı konuşacaksak çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık. Pozisyon alma açısından muğlaklık. Risk alma açısından muğlaklık. O konforlu alanı terk etmeyip, o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık. Biz bunları konuşmuyoruz. AK Parti'nin önemli aktörlerinden biri olarak taban Abdullah Gül'ü risk alan bir aktör olarak görmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.