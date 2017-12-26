Mahir Ünal: Düzenleme 2 günü kapsıyor

CEZAİ SORUMSUZLUK



ENDİŞE YARATTI



'DÜZENLEME MUĞLAK'





İşte KHK ile kamudan ihraç edilenlerin listesi

KHK ile 22 subayın rütbesi alındı

İdil Janet Demiray

Hükümetin pazar günü çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ‘15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için harekete geçen resmi-sivil ayrımı yapılmaksızın herkese’ cezai sorumsuzluk getirilmişti. 15 Temmuz’da sokağa çıkan bazı siviller işkence ve linç girişiminde bulunmakla suçlanmıştı.Hukukçular “Hukuk devletinde şiddet cezasız kalamaz” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca düzenlemede geçen “bunların devamı niteliğindeki...” ifadesi endişe yarattı. “İnsanların kafasına göre teröristi belirleyip ceza vermesinin önü açılıyor” diye itiraz edildi. AK Parti sözcüsüşunu söyledi: “Bu düzenleme sadece 15 ve 16 Temmuz günlerini kapsıyor.”Ancak hukukçular, “Düzenlemenin ucu açık. Sözlü beyan yetmez” diyerek maddenin düzeltilmesinde ısrar ediyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı“Güç kullanma yetkisi sadece devlete aittir, vatandaşa devredilemez. Bu kabile devletinde bile olmaz. KHK’lar acil geri çekilmelidir” dedi.