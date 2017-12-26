Mahir Ünal: Düzenleme 2 günü kapsıyor

CEZAİ SORUMSUZLUK
Hükümetin pazar günü çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ‘15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması için harekete geçen resmi-sivil ayrımı yapılmaksızın herkese’ cezai sorumsuzluk getirilmişti. 15 Temmuz’da sokağa çıkan bazı siviller işkence ve linç girişiminde bulunmakla suçlanmıştı.
ENDİŞE YARATTI
Hukukçular “Hukuk devletinde şiddet cezasız kalamaz” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca düzenlemede geçen “bunların devamı niteliğindeki...” ifadesi endişe yarattı. “İnsanların kafasına göre teröristi belirleyip ceza vermesinin önü açılıyor” diye itiraz edildi. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal
şunu söyledi: “Bu düzenleme sadece 15 ve 16 Temmuz günlerini kapsıyor.”
'DÜZENLEME MUĞLAK'
Ancak hukukçular, “Düzenlemenin ucu açık. Sözlü beyan yetmez” diyerek maddenin düzeltilmesinde ısrar ediyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu
“Güç kullanma yetkisi sadece devlete aittir, vatandaşa devredilemez. Bu kabile devletinde bile olmaz. KHK’lar acil geri çekilmelidir” dedi.
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İdil Janet Demiray