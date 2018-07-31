AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ünal şunları söyledi:

(Rahip Brunson'a ev hapsi) Brunson'ı serbest bırakın demek saygısızlık. Bu tehdit dili Türkiye'yi korkutmayacağı gibi stratejik ortaklığımıza zarar vermektedir. Türkiye Tweetle şantaj yapılacak ülke değil. ABD ile müttefikliğimiz bu şekilde devam ederde ABD şunu bilmeli ki ilişkilerimiz çok ciddi zarar görecek. Türkiye geri adım atacak bir ülke değil. Nezakete uygun bir dil ve yaklaşıma dönmeli ABD.

CHP sürekli Türkiye'de yargının olmadığını, hakim ve savcıların iktidardan talimat aldığını söylüyor. Bunu daha yoğun olarak FETÖ yargılamalarının olduğu dönemde yaptılar. CHP'nin bu ülkenin savcılarına iftira etme hakkı yoktur. CHP'nin diline baktığınız zaman Türkiye'nin yanında olmadığını görürsünüz.

(CHP'de kurultay tartışmaları) Bizim CHP'nin içiyle işimiz olmaz. Bana bir soru soruldu. Ben de Muharrem İnce'nin 'Yenilgiyi kabul etmeyenler başarı kazanamazlar sözü kıymetli' dedim Muharrem İnce yenilgiyi kabul etti Kılıçdaroğlu etmedi. Siz kaybettiğiniz her seçimi şaibeli görüyorsunuz. Ben şu soruyu soruyorum; Siz bir insanı Türkiye'yi yönetmesi için seçeceksiniz ama partinizi yönetmesine rıza göstermeyeceksiniz. Yenilenler yenilginin sorumluluğunu üstlenmelidir. Kim olursa. Biz hiç yenilgi yaşamadık ama 3 dönem kuralı getirdik. Seçimi kaybedenlerin özeleştiri yapmaları gerekir. Biz karşımızda güçlü bir muhalefet istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu gider kalır bu beni ilgilendirmez. Ben CHP'nin Türk siyasetine yansıyan durumuyla ilgileniyorum. CHP'nin Türk siyasetini zehirlediğini görüyorum.

(Yeni yönetim sistemi) Muhalefet sistem değişikliğini hazmedemedi. Cumhurbaşkanını milletin seçmesi rahatsız ediyor.



