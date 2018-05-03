Mahkeme Azra Kohen'in talebini kabul etti, bilgisayarı incelenecek!



'KİTAP DAHA ÖNCE YAZILDI'



'KİTAPTA GEÇEN KAHRAMANLAR VE OLAY KURGUSU AYNI'

UZMANLAR İKİ KİTABI DA İNCELEYECEK

Azra Kohen'den Başak Sayan'a 'intihal' davası

Başak Sayan'dan Azra Kohen'e: 'Fi' romanı benim kitabımdan aşırmadır

Elif Bayram

2010’da yazdığı Bağlanma Korkusu kitabı 2011’de yayımlandı. Azra Kohen’in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ ise 2013’te yayınlandı. Fİ, diziye uyarlandı. Başak Sayan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Fİ’de, kitabından intihal yapıldığını öne sürdü. Başak Sayan’ın bu iddiası üzerine Azra Kohen Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak 1,5 Milyon TL’lik tazminat davası açtı.Açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmayakatılmazken tarafları avukatları temsil etti. Söz verilen Azra Kohen’in avukatı Celie Zelal Bol, dava konusu olan iki kitap üzerinde inceleme yapılmasını ve Kohen’in kitabı 2010’dan önce yazdığın belirterek kitabın yazıldığı bilgisayarın incelenmesini istedi. Müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini belirten avukat manevi tazminat taleplerinin de kabul edilmesini istedi.avukatı Zekeriya Çetin ise, kitapta geçen kahramanlar, olay kurgusu ve anlatılmak istenen konunun okurların dikkatinden kaçamayacak şekilde benzer olduğunu söyledi.Alınan beyanların ardından mahkeme bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar vererek iki kitabın incelenmesine karar verdi. Mahkeme kurulacak olan bilirkişi heyetinde bir edebiyat eleştirmeni, bir bilgisayar uzmanı, bir yayıncı, bir FSEK (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) uzmanı ve bir edebiyat fakültesinden uzman akademisyenin bulunmasına karar verdi.Taraflar uzlaşmayacaklarını ayrıca da belirtti.