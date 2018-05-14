Mahmud Abbas ilk kez konuştu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve açılışı protesto eden Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili ilk kez konuştu
Filistin Lideri Mahmud Abbas, 'ABD'nin yanında yer almayan ülkelere teşekkür ederim. Bundan sonra ABD'nin arabulucuğunu kabul edemeyiz' dedi.
52 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 52 Filistinliyi şehit etmiş, 448’i gerçek mermiyle olmak üzere bin700 Filistinliyi yaralamıştı.
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