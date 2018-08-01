Mahmut Tuncer: Para konusunda Azrail gibiyim

Yayın sırasında soruları yanıtlayan Mahmut Tuncer, çok tutumlu olduğunu söyledi:

“Para konusunda Azrail gibiyimdir. Azrail aldığı canı geri verir mi hiç, ben de aldığım parayı vermiyorum.”

'HAYVANLARA AŞ EVİ YAPACAĞIZ'

Türkücü, “Mersin’de bir çekime gitmiş, herkesten 20’lik almış ve böylece 860 lira toplamışsınız. Topladığınız paraları ne yapıyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Topladığımız paraları ihtiyacı olan kardeşlerimize yetiştiriyoruz. Şimdi yeni bir projemiz var, sokak hayvanları için hayvanlara aş evi yapacağız.”





Bu haberi de okudular Mahmut Tuncer gülme krizine soktu