Mahmut Uslu'nun sözleri Aziz Yıldırım'ı hastanelik etti

KULÜBE DE GELEMİYOR

Mahmut Uslu taraftardan özür diledi

Erdinç Şahin

'nun, "Fenerbahçe Başkanı'nı kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil" söylemleri, Sarı-Lacivertli taraftarların yanı sıra Başkanda rahatsız etti.Akşam'ın haberine göre; Birkaç gündür hastalıkla boğuşan Azizsöylemlerinden dolayı sinirlendiği ve şekerinin çıkması üzerine de hastaneye giderek serum taktırdığı bildirildi. Başkan'ın bu müdahalenin ardından kendini iyi hissettiği belirtildi.Mahmut Uslu'nun açıklamalarından dolayı keyfi kaçan Aziz Yıldırım'ın hastalığı nedeniyle, birkaç gündür kulüp binası gelmediği de öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, seçim çalışmalarını evinden yönettiği de vurgulandı.