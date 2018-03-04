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Mahmut Uslu taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe’nin sahasında Akhisarspor’a 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından taraftarlarla yönetici Mahmut Uslu arasında tartışma yaşandı

04 Mart 2018, Pazar 23:01
Mahmut Uslu taraftarlarla tartıştı
Fenerbahçe sahasında Akhisarspor’a 3-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alırken, üst üste alınan Beşiktaş ve Akhisarspor mağlubiyetlerinin ardından taraftarlar da yönetim aleyhine protestoda bulundu.

TARAFTARDAN YÖNETİM İSTİFA ÇAĞRISI


Karşılaşmanın ardından taraftarlar uzun süre ’Yönetim istifa’ diye bağırırken, yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu da, protestoda bulunan taraftarlarla tartıştı.

İstifa seslerinin ardından montunu çıkararak taraftarların olduğu bölüme kadar gelen Uslu, burada yaşanan tartışmanın ardından locasından çıktı. 

İSTANBUL (İHA)

Fenerbahçe-Akhisarspor maçı özetiFenerbahçe-Akhisarspor maçı özeti


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