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Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay'dan bomba dizi

Geçen günlerde Mahsun Kırmızıgül hakkında bir dizi iddiası ortaya atılmış ve Nurgül Yeşilçay'la aynı dizide oynayacağı iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı. Mahsun Kırmızgül ve Nurgül Yeşilçay ekranlara geri dönüyor

26 Ocak 2018, Cuma 11:35
Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay'dan bomba dizi
Müzik hayatını bırakarak kariyerine beyazperdede devam eden Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl aradan sonra televizyon ekranına dönüyor.

Mahsun Kırmızıgül, 1982 yılına ait ‘Gülsüm Ana’ filminden esinlenerek yazılan dizide Nurgül Yeşilçay’la başrol oynayacak. Sema Ergenekon ile Eylem Canpolat’ın senaryosunu yazdığı dizi için Nurgül Yeşilçay, “Timur Savcı ile bir dizi hazırlığında olduğumuz doğrudur. Senaryo henüz yazım aşamasında ve bitmedi. Senaryo bittiğinde oyuncu kadrosu oluşturulacak” şeklinde konuştu.

Dizinin başrol oyuncuları Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay’ın yapım şirketiyle prensipte anlaştığı ancak resmi imzaların atılmadığı öğrenildi.


ÇİLEKEŞ NURGÜL


Her ne kadar senaryoda değişiklik yapılacak olsa da Memduh Ün'ün yönettiği 1982 yapımı ‘Gülsüm Ana’ filmi, çocuklarıyla kan davasından kaçıp büyük şehirde kapıcılık yapan çilekeş bir köylü kadınının büyük mücadelesini konu alıyordu. İmzalar atılırsa ‘Vezir Parmağı’nda büyük gişe şoku yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçen yıllarda aldığı dizi çekmeme kararından da vazgeçmiş olacak.



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