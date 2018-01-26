Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay'dan bomba dizi



ÇİLEKEŞ NURGÜL

Ünlülerin kardeşleri (Nurgül Yeşilçay'ın kardeşine bakın)

Nurgül Yeşilçay'dan İran paylaşımı

Mahsun Kırmızıgül kızı Lavin'i böyle eğlendirdi

Mahsun Kırmızıgül, Lavin'i acile götürdü

Alişan: Mahsun Kırmızıgül'e selam bile vermem

Elif Bayram

Müzik hayatını bırakarak kariyerine beyazperdede devam eden13 yıl aradan sonra televizyon ekranına dönüyor.Mahsun Kırmızıgül, 1982 yılına aitfilminden esinlenerek yazılan dizide Nurgül Yeşilçay’la başrol oynayacak.senaryosunu yazdığı dizi için Nurgül Yeşilçay, “Timur Savcı ile bir dizi hazırlığında olduğumuz doğrudur. Senaryo henüz yazım aşamasında ve bitmedi. Senaryo bittiğinde oyuncu kadrosu oluşturulacak” şeklinde konuştu.Dizinin başrol oyuncuları Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay’ın yapım şirketiyle prensipte anlaştığı ancak resmi imzaların atılmadığı öğrenildi.Her ne kadar senaryoda değişiklik yapılacak olsa dayönettiği 1982 yapımıfilmi, çocuklarıyla kan davasından kaçıp büyük şehirde kapıcılık yapan çilekeş bir köylü kadınının büyük mücadelesini konu alıyordu. İmzalar atılırsabüyük gişe şoku yaşayan Mahsun Kırmızıgül, geçen yıllarda aldığı dizi çekmeme kararından da vazgeçmiş olacak.