Mahsun Kırmızıgül, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'Mucize' filminin devamı niteliğindeki 'Mucize 2′ filminin çekileceği müjdesini verdi. Ve aynen şöyle yazmış: ''Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Mucize filminin devamı geliyor. Mucize 2; Avrupa , Türki Cumhuriyetler ve Türkiye'de 1 Mart 2019'da aynı gün vizyona girecek.''

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN PAYLAŞIMI:

Drama türündeki ilk 'Mucize' filmi 2015 Ocak ayında vizyona girmişti. Yönetmenliğini, senaryosunu ve yapımcılığını Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı film sinamalarda büyük yankı uyandırmış, çok beğenilmişti.

Başrollerini, Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül, Erdem Yener ve Büşra Pekin oynamıştı.

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MUCİZE FİLMİN KONUSU:

Çekimleri İzmir Foça, Uşak, Kars ve Kağızman'a bağlı bir köyde gerçekleştirilen 'Mucize' Mahsun Kırmızıgül'ün dördüncü filmi.

Mahsun Kırmızıgül bu kez 1960'lı yıllarda sefalet içinde yaşayan, darbenin içinde debelenen Türkiye'nin panoramasına ışık tutuyor.

Filmde, fakirliğin hüküm sürdüğü yıllarda, okumayı bekleyen yüzbinlerce çocuğun ve öğretmenlerin hikayesi anlatılıyor.

1960'lı yıllarda darbe döneminde geçen film, Egeli bir öğretmenin (Talat Bulut'un) Anadolu'nun ücra bir köşesine sürgüne gidişini anlatıyor.