Mahsur kalan kediyi iş makinesi sayesinde kurtardılar

Düzce’nin Yığılca ilçesinde 2 gündür çatıda mahsur kalan kedi, iş makinesi yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

Mahsur kalan kediyi iş makinesi sayesinde kurtardılar
Atatürk Mahallesi, Rıdvan Altın Sokağı’ndaki 2 katlı evin çatısında iki gündür kedi sesi duyan vatandaşlar araştırma sonucunda kedinin bulunduğu yerden inemediğini fark etti.

Kediyi kurtarmak için çeşitli yollar deneyen vatandaşlar başarılı olamayınca çevrede bulunan iş makinesi operatörü Nuri Özdemir’den yardım istedi.

KARNINI DOYURUP SOKAĞA SALDILAR


İş makinesinin kepçesine binen mahalleli kediyi bulunduğu yerden indirdi. Karnı doyurulan kedi sokağa salındı.

İş Makinesi operatörü Öztürk, sokaktan geçerken vatandaşların kendisinden yardım istediğini belirterek, "Sağolsun duyarlı vatandaşlarımızdan biri ile iş makinası sayesinde yaklaşık 6 metrelik yüksekliğe ulaşarak kediyi mahsur kaldığı yerden aldık." dedi.


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