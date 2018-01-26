Mahsur kalan kediyi iş makinesi sayesinde kurtardılar

KARNINI DOYURUP SOKAĞA SALDILAR

Mine Bozkurt

Atatürk Mahallesi, Rıdvan Altın Sokağı’ndaki 2 katlı evin çatısında iki gündür kedi sesi duyan vatandaşlar araştırma sonucunda kedinin bulunduğu yerden inemediğini fark etti.Kediyi kurtarmak için çeşitli yollar deneyen vatandaşlar başarılı olamayınca çevrede bulunan iş makinesi operatörü Nuri Özdemir’den yardım istedi.İş makinesinin kepçesine binen mahalleli kediyi bulunduğu yerden indirdi. Karnı doyurulan kedi sokağa salındı.İş Makinesi operatörü Öztürk, sokaktan geçerken vatandaşların kendisinden yardım istediğini belirterek, "Sağolsun duyarlı vatandaşlarımızdan biri ile iş makinası sayesinde yaklaşık 6 metrelik yüksekliğe ulaşarak kediyi mahsur kaldığı yerden aldık." dedi.