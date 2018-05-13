Mahsur kalan oğlak itfaiye tarafından kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıda mahsur kalan oğlak, itfaiye ekipleri kurtardı

13 Mayıs 2018, Pazar 19:38
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Mardin'in Nusaybin ilçesi Nuskent Mahallesi’nde 3 katlı bir inşaatın ikinci katındaki çıkıntıya çıkan oğlağı gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

YANGIN MERDİVENİ UZATTILAR

Gelen ekipler, uzatılan yangın merdiveni ile ulaştığı oğlağı, bulunduğu yerden indirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, bir süre sonra gelen sahibi, oğlağı alarak evine götürdü.


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