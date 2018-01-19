Majeed Waris Porto'ya transfer oluyor

ABOUBAKAR GİBİ...

Erdinç Şahin

Fransız basınında yer alan haberlere göre 26 yaşındaki oyuncu içinilearasında anlaşma sağlandı.1.72 boyundaki oyuncu forvet pozisyonunun yanı sıra kanatlarda da oynayabilir. Oyuncu Porto'da görüntülendi.bekleneni veremeyip Fransa'ya dönenPorto'nun taktiği için çok uygun olduğu belirtilen haberde oyuncunun Ligue 1'de 55 maçta 22 gol kaydettiği bilgisine de yer verildi.Waris,ve Lorient dışında Hacken, Spartak Moskova ve Valenciennes takımlarında forma giydi.oynayanda Portekiz ekibine Lorient'den transfer edilmişti.Majeed Waris, Spartak Moskova'dan Trabzonspor'a 6 milyon Euro'ya transfer olmuş, 1 sezon sonra ise Lorient'e 4.5 milyon Eur'ya gönderilmişti.(Cnn Türk)