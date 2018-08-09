Makam aracını bıraktı 70 litre benzin tasarruf etti

İstanbul Zeytinburnu'nda artan trafik problemine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 3 ay önce araçlarla bisikletlerin ortak yolu kullandığı ZEYBİS projesini başlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, proje sürecinde radikal bir karar alarak makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı.

100 günde bin kilometreye yakın yol kateden Başkan Aydın, 3 ayda benzinden tam 70 litre tasarruf etti. Esnaf ziyaretinden toplantılara kadar Zeytinburnu içindeki neredeyse tüm programlarına bisikletle gidip gelen Başkan Aydın, ayrıca şu ana kadar 28 bin kalori yaktı. Günde 10 kilometreye yakın bisiklet süren Aydın, seyir halindeyken güvenliği de ihmal etmeyip kaskını yanından ayırmıyor.

Trafik, çevre ve sağlık adına başlatılan ZEYBİS projesini "Trafik devrimi" olarak nitelendiren Aydın’a destek her geçen gün katlanarak artarken projeyle ilgili farkındalık oluşturmak adına her perşembe günü ise yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin pedal çevirdiği 10 kilometrelik turda uzun bir konvoy oluşturan kalabalık, Başkan Aydın ile birlikte sokak ve caddeleri turluyor.

Araç ve bisikletlerin ortak yolu kullanmaya başladığı Zeytinburnu’nda artık neredeyse tamamen bisiklet kullanan Başkan Aydın, Zeytinburnu’nda dalga dalga yayılan trafik devriminin İstanbul’daki tüm ilçeleri kapsamasını hedefliyor. İHA



