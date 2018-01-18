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Makat çatlağına botoks çare oluyor (Anal fissür tedavisi)

Dünyada en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan anal fissür kış mevsiminde şiddetini artırıyor. Hastaların geç doktora başvurması ile hayatı kabusa çeviren hastalık yüz gençleştirme için kullanılan botoksla tedavi edilebiliyor

18 Ocak 2018, Perşembe 16:45
Makat çatlağına botoks çare oluyor (Anal fissür tedavisi)
Dünyada en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alan anal fissür yani halk dili ile makat çatlağı yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. ‘Utandıran hastalık’ olarak nitelendirilen ve hastaların geç doktora başvurmasına neden olan rahatsızlık kış mevsiminde daha çok sorun yaratıyorç Kabızlığın daha sık görülmesi nedeniyle  bu dönemde şikayetler artıyor. Tedavilerinde ise öncelikle hareketli yaşam, liften zengin beslenme ve bol su tüketimi yer alıyor. Sık tekrarlayan durumlarda ise diyet ve ilaç tedavilerine cevap alınamayan hastalarda yüz gençleştirmede, kırışık gidermede kullanılan botoks yöntemi anal fissür tedavisinde de kullanılıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Fatih Kar, "İnsanda makat bölgesi çok fazla sinir ucu içerdiğinden dolayı oldukça hassastır. Genellikle kabızlık nedeni ile zorlu dışkılamalar sonrasında gelişir. Makatta çatlak ya da tıbbi adı ile anal fissür dünyada yaygın olarak görülen rahatsızlıklar arasında ilk sıralarda geliyor. Hastalar dışkılarken şiddetli ağrı duyuyor. Sanki küçük cam parçaları çıkarıyormuş gibi hissettiklerini ifade ediyorlar. Ancak asıl ağrı dışkılamanın bitiminde ortaya çıkıyor ve saatlerce sürebiliyor. Bu ağrılar kişiyi günlük yaşamından alıkoyacak kadar şiddetli olabiliyor. Hastalar utandıkları için doktora gitmek istemiyor ancak iş ilerleyip de içinden çıkılmaz hal alınca mecburen gidiyorlar" dedi.

SPOR YAPIN, BOL SU İÇİN

Anal fissür tedavilerine değinen Op.Dr. Fatih Kar, "Tedavide en önemli kısım diyet. Hareketli bir yaşam bağırsak hareketlerini artırdığı için spor ya da yürüyüşler önem teşkil ediyor. Sıvı alımı ve bol su tüketimi de tedavinin olmazsa olmazları arasında. Kişi diyet ve egzersizle fayda görmezse bu sefer medikal tedavi devreye giriyor. Medikal tedavilerde sorunlu bölgenin bir doktor tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz. Doktor tavsiyesi ile olmak şartı ile kremler öncelikli olarak uygulanabiliyor. Bunun da çözüm olmaması durumunda eskiden hastalar cerrahiye yönlendiriliyordu Ancak günümüzde yüz gençleştirmede kullanılan botoks uygulaması makat çatlağında da uygulanmaya başlandı. Botoksla çözüm bulunamaması durumunda ameliyat en son seçenek olarak düşünülüyor" şeklinde bilgi verdi.

BOTOKSLA TEDAVİ NASIL OLUYOR?

Botoksla tedavinin detaylarını anlatan Op.Dr. Fatih Kar, "Ameliyathane ortamı gerektirmeyen botoks işlemi 4-6 ay süre ile iç makat kasında geçici felç oluşturuyor ve bu dönemde makatta oluşan gevşeme ile dışkı daha rahat geçiş sağlıyor. Bu sayede makat çatlağı ya da yırtığı vücut tarafından iyileştirilebiliyor. Bu sürenin sonunda hasta diyetine dikkat ettiğinde botoks enjeksiyonunu tekrarlamaya gerek duyulmuyor ancak değişik çalışmalarda botoks tedavisi sonrasında zaman içinde yüzde 0 ila 42 oranında nüks ettiği belirtilmiş" açıklamasında bulundu.

KAHVE VE ALKOL TÜKETİMİNE DİKKAT!

Tekrarı önlemek için dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Op. Dr. Fatih Kar, "Kabız olmamak için düzenli sağlıklı besinler tüketilmeli (sebze, meyve ve özellikle baklagiller) ve bol su (günde en az 8-10 bardak) içilmeli. Bunlara ek olarak yapılacak düzenli spor aktiviteleri (örneğin yürüyüş) önerilebilir. Kahve ve alkol tüketimi azaltılmalıdır. Bu önlemlerle dışkılama alışkanlığı düzenlenebilir. Diyete dikkat edilmediği takdirde makat çatlağının yüzde 30-70 oranında tekrarladığı biliniyor” diye konuştu.


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