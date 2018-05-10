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Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas'ta

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sivas'a geldi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Sivas'ta
İstanbul'dan tarifeli uçak ile Sivas'a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'u Nuri Demirağ Havalimanı'nda Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile kurum müdürleri karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Ivanov Sivas'a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "İlk kez Türkiye'nin bu kadar doğusunu ziyaret ediyoruz. Sivas'ı ziyaret etmekten büyük keyif duyuyorum. Coğrafya olarak birbirimizden uzak olsak da Makedonyalı olup da Sivas'ın da tarihine dokunmuş olan önemli ortak değerlerimiz var.

Gelmemizin nedenlerinden biri de bu ortak değerlerdir. Benim fahri doktora törenimle ilgili gelişim bir önceki rektör tarafından başlatıldı. Şimdi ki rektör tarafından da kabul gördü. Eski Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacık Makedonya'nın Ohri kentinde doğmuş bir şahsiyettir. Aynı zaman da soyadında olduğu gibi bizdeki Kocacık köyünde de yakın bir şehirdir Ohri. Kocacık köyünün de ayrı bir özelliği vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi Kocacıklı'dır. Atatürk'ün merhum babası Ali Rıza Efendi'nin evi halen Kocacık'ta bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle beraber evi yeniledik, restore ettik ve ziyaretçilere açtık. Mustafa Kemal'de tıpkı benim yaptığım gibi oralardan gelip Sivas'ta Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak burayı bir Cumhuriyet haline getirdi" dedi.

Sivas Valisi Davut Gül ise Makedonya Cumhurbaşkanını Sivas'ta ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızı biz tanıyoruz. Özellikle gençlere verdiği önemi biliyoruz. Dünya çapında bir bilim adamı olduğunu da biliyoruz. Bu coğrafyaya ciddi anlamda barışın ve kardeşliğin gelmesi konusunda önemli katkılar sunduğunu biliyoruz. Sivas, Cumhuriyetin kuruluşuna ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Bunun Sayın Cumhurbaşkanı Ivanov tarafından bilinmesi de bizi ayrıca memnun etti" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ivanov yarın Cumhuriyet Üniversitesinde Fahri Doktora Taktim Töreni'ne katıldıktan sonra çeşitli ziyaretlerde bulunacak.


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