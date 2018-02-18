Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek

Nazlı Erdol

'ın davetlisi olarak,'ye resmi ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada,Cumhurbaşkanı Ivanov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.Ivanov'un, Cumhurbaşkanı'ın davetlisi olarak 20 Şubat Salı günü'ye resmi bir ziyaret yapacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Makedonya'nın mükemmel seviyede olan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile her iki ülke ve tüm Balkanlar için refah, barış ve kalkınma yolunda atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.