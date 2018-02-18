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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek

Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

18 Şubat 2018, Pazar 13:54
Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Türkiye'ye gelecek
Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Ivanov'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak 20 Şubat Salı günü Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Makedonya'nın mükemmel seviyede olan ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ile her iki ülke ve tüm Balkanlar için refah, barış ve kalkınma yolunda atılabilecek ortak adımların ele alınması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.

AA


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