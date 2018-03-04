Maket cep telefonunu gerçek zannedip çaldı

Bağcılarda bir hırsızlık şüphelisi, akaryakıt istasyonunun marketinde rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip çaldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Maket cep telefonunu gerçek zannedip çaldı
Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bağcılar'daki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Müşteri gibi markete giren hırsızlık şüphelisi, kasiyerin başka müşteri ile ilgilendiğini görünce önce orta bölümdeki raftan çikolata alıp cebine koydu.


ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU İNCELEDİ


Daha sonra başka raftan ürün alan hırsızlık şüphelisi aldığı ürünün parasını kasiyere bıraktı. Hırsızlık şüphelisi marketten çıkacağı sırada rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip aldı. Şüphelinin çaldığı maket cep telefonunu incelemesi de güvenlik kameralarına yansıdı. Siyah giyimli kişi marketten hızla çıkarak istasyondan uzaklaştı. 



Bir market çalışanı, "Maket telefonu herhalde gerçek zannetti" diye konuştu.

DHA


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