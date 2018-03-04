Maket cep telefonunu gerçek zannedip çaldı



ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU İNCELEDİ

Can Hakman

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Müşteri gibi markete giren hırsızlık şüphelisi, kasiyerin başka müşteri ile ilgilendiğini görünce önce orta bölümdeki raftan çikolata alıp cebine koydu.Daha sonra başka raftan ürün alan hırsızlık şüphelisi aldığı ürünün parasını kasiyere bıraktı. Hırsızlık şüphelisi marketten çıkacağı sırada rafta duran maket cep telefonunu gerçek zannedip aldı. Şüphelinin çaldığınu incelemesi de güvenlik kameralarına yansıdı. Siyah giyimli kişi marketten hızla çıkarak istasyondan uzaklaştı.Bir market çalışanı, "Maket telefonu herhalde gerçek zannetti" diye konuştu.DHA